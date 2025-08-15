Avanza combate de los incendios

Atenas, Grecia.- Las cuadrillas de bomberos en Grecia, España y Portugal intentaron desesperadamente el jueves contener los incendios forestales, aprovechando vientos más calmados que ralentizaron las llamas, incluso cuando gran parte del sur de Europa permanecía en alto riesgo por condiciones de calor y secuencia.

Una disminución en la velocidad del viento permitió que los aviones de extinción en los tres países más afectados intensificaran las descargas de agua, concentrándose en las zonas de incendio existentes en lugar de ir tras los frentes de rápido movimiento.

Las autoridades españolas informaron sobre la muerte de un bombero voluntario de 37 años que sufrió quemaduras graves en una zona al norte de Madrid esta semana. Fue la tercera muerte reportada en España debido a los incendios recientes. Miles de personas fueron evacuadas de sus hogares en la región.

En Grecia, el Servicio de Bomberos indicó que un fuerte incendio fuera de la ciudad portuaria sureña de Patras ha sido contenido en lejos de las áreas urbanas después de un despliegue a gran escala. Tres personas han sido arrestadas en relación con el incendio, que las autoridades creen que fue provocado deliberadamente.

La agencia de protección civil de la Unión Europea afirmó que respondió a solicitudes de asistencia esta semana de Grecia, España, Bulgaria, Montenegro y Albania, enviando aviones y helicópteros de extinción de incendios desde otros Estados miembros.

La agencia destacó que ya había activado la asistencia 16 veces en medio de los incendios forestales de este verano, ya que los países europeos han sido azotados por un “alto número de incendios forestales catastróficos”.

En Albania, los incendios forestales en las partes centrales y sur del país fueron contenidos después de destruir más de 200 hogares. Al otro lado del mar Mediterráneo, Marruecos luchó contra su mayor incendio forestal del año esta semana cerca de Bab Taza, en el norte del país, que quedó un denso bosque, alimentado por los fuertes vientos y las altas temperaturas.

Las autoridades dijeron que los aviones de descarga de agua y más de 450 personas lograron contener el incendio.

Un segundo incendio forestal cerca de Tetuán, más al norte, también fue controlado.