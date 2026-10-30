logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Ayuda humanitaria, por entrar en Oleshky

Por AP

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
A
Ayuda humanitaria, por entrar en Oleshky
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Jersón, Ucrania.- La ayuda humanitaria se prepara para entrar en la maltrecha ciudad de Oleshky el viernes, indicó un funcionario ucraniano el jueves, al tiempo que un alto el fuego localizado entre Rusia y Ucrania se extendía a un tercer día y unidades militares retiraban minas terrestres.

      Moscú y Kiev han respetado la tregua en y alrededor de la devastada ciudad del sur de Ucrania desde el martes, pero siguen enfrascados en la guerra que comenzó con la invasión total de su vecino por parte de Rusia hace más de 4 años y medio. Los intentos anteriores de asegurar altos el fuego o bien nunca prosperaron o las treguas se desmoronaron rápidamente.

      Pero en otros lugares, un dron ruso propulsado por reactor impactó el jueves contra dos trenes de pasajeros detenidos en una estación en Dnipro, en el centro de Ucrania, matando al menos a 14 personas e hiriendo a otras 14, incluido un hombre de 40 años al que le amputaron las piernas, dijeron funcionarios.

      Además, un misil de crucero ruso mató a dos niñas de 15 años en la ciudad norteña de Chernihiv, y otros tres civiles murieron cuando un dron ruso impactó contra un bloque de apartamentos en la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, detallaron las autoridades. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En total, 56 personas resultaron heridas en los ataques, incluidos 10 niños.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Kamala Harris pide votar contra la tiranía de Trump
        Kamala Harris pide votar contra la tiranía de Trump

        Kamala Harris pide votar contra la "tiranía" de Trump

        SLP

        EFE

        La exvicepresidenta Kamala Harris advierte sobre la amenaza de la tiranía y convoca al voto en Georgia.

        Keiko Fujimori visita megacárcel CECOT en El Salvador
        Keiko Fujimori visita megacárcel CECOT en El Salvador

        Keiko Fujimori visita megacárcel CECOT en El Salvador

        SLP

        AP

        Fujimori destacó el modelo de seguridad de Bukele ante retos históricos similares en Perú.

        Ronald Johnson pide colaboración para seguridad y economía en México
        Ronald Johnson pide colaboración para seguridad y economía en México

        Ronald Johnson pide colaboración para seguridad y economía en México

        SLP

        El Universal

        El Simposio reunió a autoridades para fortalecer la relación económica y de seguridad bilateral.

        Ministro francés del Interior alerta sobre riesgos para el orden público
        Ministro francés del Interior alerta sobre riesgos para el orden público

        Ministro francés del Interior alerta sobre riesgos para el orden público

        SLP

        EFE

        Se prohibirán manifestaciones en los centros urbanos para evitar disturbios y proteger el orden público.