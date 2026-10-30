Ayuda humanitaria, por entrar en Oleshky

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Jersón, Ucrania.- La ayuda humanitaria se prepara para entrar en la maltrecha ciudad de Oleshky el viernes, indicó un funcionario ucraniano el jueves, al tiempo que un alto el fuego localizado entre Rusia y Ucrania se extendía a un tercer día y unidades militares retiraban minas terrestres.

Moscú y Kiev han respetado la tregua en y alrededor de la devastada ciudad del sur de Ucrania desde el martes, pero siguen enfrascados en la guerra que comenzó con la invasión total de su vecino por parte de Rusia hace más de 4 años y medio. Los intentos anteriores de asegurar altos el fuego o bien nunca prosperaron o las treguas se desmoronaron rápidamente.

Pero en otros lugares, un dron ruso propulsado por reactor impactó el jueves contra dos trenes de pasajeros detenidos en una estación en Dnipro, en el centro de Ucrania, matando al menos a 14 personas e hiriendo a otras 14, incluido un hombre de 40 años al que le amputaron las piernas, dijeron funcionarios.

Además, un misil de crucero ruso mató a dos niñas de 15 años en la ciudad norteña de Chernihiv, y otros tres civiles murieron cuando un dron ruso impactó contra un bloque de apartamentos en la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, detallaron las autoridades.

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En total, 56 personas resultaron heridas en los ataques, incluidos 10 niños.