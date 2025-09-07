logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Azota la guerra a agricultores de Ucrania

Por EFE

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Azota la guerra a agricultores de Ucrania

El asesinato de Oleksandr Gordienko, un destacado agricultor ucraniano de Jersón por un dron suicida ruso, pone de relieve los enormes desafíos que enfrentan los agricultores locales, quienes recogen la cosecha y siembran a pesar de los ataques diarios, los campos minados y una sequía sin precedentes agravada por la destrucción de la presa de Kajovka en 2023.

La víspera un dron impactó el coche de Gordienko, cuando el empresario de 58 años, presidente de la asociación de agricultores de la región sureña de Jersón y diputado del consejo regional, supervisaba trabajos agrícolas en un campo del distrito de Berislav.

Un mes antes, Gordienko se había convertido en símbolo de la resistencia de los agricultores locales, tras difundirse fotos en las que aparecía con una escopeta y un detector de drones, usados para contrarrestar los drones de corto alcance lanzados a diario por las tropas rusas desplegadas a solo 15 kilómetros, al otro lado del río Dniéper.

“Es una pérdida inmensa. Tenía un espíritu extraordinario”, declaró a EFE Igor Yosipenko, también agricultor de Jersón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La granja de Gordienko, donde almacenaba maquinaria, fertilizantes y otros insumos, fue destruida por bombas aéreas rusas. Sus campos también quedaron fuertemente minados durante la ocupación de esta parte de la región por Rusia en 2022.

Tras la contraofensiva ucraniana en otoño de ese mismo año, Gordienko y su equipo despejaron manualmente el terreno de miles de minas antitanque y antipersonales y siguieron sembrando, aunque más tarde los drones incendiaron su casa y un tractor, matando a un conductor.

El propio Gordienko escapó de la muerte en al menos dos ocasiones. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ordena Israel a los palestinos huir de Gaza
Ordena Israel a los palestinos huir de Gaza

Ordena Israel a los palestinos huir de Gaza

SLP

AP

Las fuerzas de defensa instan a los residentes que quedan en la ciudad a trasladarse a “zona humanitaria”

Tiburón mata a un australiano
Tiburón mata a un australiano

Tiburón mata a un australiano

SLP

AP

Ataque extremista mata a 57 en Nigeria
Ataque extremista mata a 57 en Nigeria

Ataque extremista mata a 57 en Nigeria

SLP

EFE

Solicitan cambio en régimen iraní
Solicitan cambio en régimen iraní

Solicitan cambio en régimen iraní

SLP

EFE