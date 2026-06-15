Amparo evita detención de presunto asesino de perros en SGS

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El hombre que presuntamente mató recientemente a balazos a dos perros en un campo de fútbol, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, obtuvo un amparo para no ser detenido por la FGE, sin embargo, deberá cumplir ciertas medidas impuestas por un Juzgado de Distrito.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien precisó que, en caso de que el hombre incumpla con la resolución federal, la orden de aprehensión existente en su contra podrá cumplimentarse.

Explicó que luego que el Ministerio Público integrara la carpeta de investigación por maltrato animal, un juez de Control obsequió la orden de arresto, sin embargo, el indiciado interpuso un juicio de amparo, cuyo recurso le favoreció para no ser aprehendido.

Describió que el Poder Judicial de la Federación otorgó la protección, no obstante, le impuso pagar la garantía de una fianza y presentarse periódicamente ante el Juez de Control. "Nosotros estamos en espera de que cumpla con esos requisitos", exteriorizó.

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"Se integró la carpeta de investigación. Sí quiero comentarles que se libró orden de aprehensión en contra de la persona, sin embargo, él promovió un juicio de amparo. Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga", concluyó.