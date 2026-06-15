logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Amparo evita detención de presunto asesino de perros en SGS

Fiscalía General del Estado informó que el hombre está acusado de maltrato animal

Por Rubén Pacheco

Junio 15, 2026 02:59 p.m.
A
Amparo evita detención de presunto asesino de perros en SGS
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El hombre que presuntamente mató recientemente a balazos a dos perros en un campo de fútbol, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, obtuvo un amparo para no ser detenido por la FGE, sin embargo, deberá cumplir ciertas medidas impuestas por un Juzgado de Distrito.

      Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien precisó que, en caso de que el hombre incumpla con la resolución federal, la orden de aprehensión existente en su contra podrá cumplimentarse.

      Explicó que luego que el Ministerio Público integrara la carpeta de investigación por maltrato animal, un juez de Control obsequió la orden de arresto, sin embargo, el indiciado interpuso un juicio de amparo, cuyo recurso le favoreció para no ser aprehendido.

      Describió que el Poder Judicial de la Federación otorgó la protección, no obstante, le impuso pagar la garantía de una fianza y presentarse periódicamente ante el Juez de Control. "Nosotros estamos en espera de que cumpla con esos requisitos", exteriorizó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Se integró la carpeta de investigación. Sí quiero comentarles que se libró orden de aprehensión en contra de la persona, sin embargo, él promovió un juicio de amparo. Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga", concluyó.

      LEA TAMBIÉN

      Giran aprehensión contra presunto asesino de perros

      La Fiscalía General del Estado (FGE), obtuvo orden de aprehensión de un juez de control para detener al hombre que presuntamente mató a dos perros la semana pasada en un campo de fútbol, ubicado en So...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Amparo evita detención de presunto asesino de perros en SGS
      Amparo evita detención de presunto asesino de perros en SGS

      Amparo evita detención de presunto asesino de perros en SGS

      SLP

      Rubén Pacheco

      Fiscalía General del Estado informó que el hombre está acusado de maltrato animal

      De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC
      De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC

      De uso exclusivo, el 50% de armas aseguradas: SSPC

      SLP

      Rubén Pacheco

      La FGR ha obtenido sentencias que han debilitado la operación de criminales, dijo Juárez Hernández

      Carambola en Himno Nacional deja un lesionado
      Carambola en Himno Nacional deja un lesionado

      Carambola en Himno Nacional deja un lesionado

      SLP

      Redacción

      El accidente ocurrió la mañana de este lunes en el cruce con Mariano Jiménez

      SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán
      SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán

      SSPC mantiene cierre vial en bulevar Jacobo Payán

      SLP

      Redacción

      La zona está señalizada y pide a los conductores respetar las indicaciones oficiales