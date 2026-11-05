Bob Dylan visita al papa en El Vaticano
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Roma, Ita.- El papa León XIV se reunió este miércoles en el Palacio Apostólico del Vaticano con el cantautor estadounidense y premio nobel de Literatura Bob Dylan, que se encuentra en Italia por su gira europea.
El autor de ´Like a Rolling Stone´, de 85 años, acudió ante el pontífice de Chicago completamente vestido de negro, con guantes y una capucha del mismo color cubriendo su cabeza, de acuerdo a algunas fotos difundidas por la oficina de prensa vaticana.
En las imágenes puede verse al papa sonriente y a ambos sentados ante una mesa en la biblioteca apostólica.
El subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonio Spadaro, explicó en las redes sociales que él mismo acompañó a Dylan ante el pontífice.
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León XIV ha demostrado conocer la obra del poeta de la música y hasta llegó a citarlo el pasado julio en el prólogo de un libro, ´Disarmata e disarmante. La pace è un dono´, para advertir de los riesgos del rearme y del uso armamentístico de la energía nuclear.
En concreto, utilizó un verso de un tema escrito por Dylan en 1963, en plena Guerra Fría, y que había permanecido inédito durante medio siglo, ´Go Away you bomb´: "I hate you cause yer man made and man owned an´ man handled" (Te odio porque te ha creado el hombre, y el hombre te posee y te manipula), era la frase.
El pasado julio León XIV ya se reunió con otro icono del ´rock´, Patti Smith, galardonada con el Premio Princesa de Asturias.
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