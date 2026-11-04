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El mapa político de EEUU es una incógnita tras la ola demócrata en las elecciones de medio mandato

Resultados electorales reflejan un posible cambio duradero en el mapa político estadounidense.

Por AP

Noviembre 04, 2026 05:09 p.m.
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      Los votantes han destrozado el mapa tradicional de los estados en disputa eligiendo a demócratas en estados que durante mucho tiempo se consideraron feudos republicanos.

      Kansas, Carolina del Sur, Texas, Ohio e Iowa, todos estados que el republicano Donald Trump ganó con facilidad hace dos años en las presidenciales, respaldaron el martes a demócratas para el Senado de Estados Unidos y, en ocasiones, también para el cargo de gobernador.

      Ahora la pregunta es si los resultados representan un cambio tectónico duradero —uno que podría reconfigurar el camino hacia la presidencia— o una anomalía derivada de la profunda impopularidad de Trump y del descontento de los votantes con el aumento del costo de vida.

      De cualquier manera, los republicanos se han visto sacudidos por derrotas que nunca esperaron al inicio de este año electoral.

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      Kansas respaldó a un senador demócrata por primera vez desde 1932, impulsando a Adam Hamilton, pastor de una megaiglesia metodista, sobre el senador republicano Roger Marshall.

      Carolina del Sur descartó a la senadora republicana Darline Graham y se inclinó por la pediatra Annie Andrews, la primera demócrata en ganar allí un escaño para el Senado desde 1998.

      El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, calificó lo ocurrido como una "reconfiguración generacional del mapa del Senado".

      Las victorias demócratas fueron aún más contundentes en Texas. James Talarico venció a Ken Paxton para el Senado, Gina Hinojosa desalojó del cargo al gobernador Greg Abbott, Vikki Goodwin desplazó al vicegobernador Dan Patrick, y Nathan Johnson derrotó a Mayes Middleton para fiscal general.

      Hasta el martes, ningún demócrata había ganado una contienda estatal en Texas desde 1994.

      "Esta fue una elección arrolladora en Texas y en todo el país", reconoció Patrick en un comunicado.

      Los demócratas también arrasaron en estados que antes eran campos de batalla, pero que últimamente se consideraban fuera de su alcance.

      Iowa eligió a Rob Sand como gobernador y a Josh Turek como senador, y Ohio respaldó a Amy Acton como gobernadora y a Sherrod Brown como senador.

      Brown es un exsenador que perdió su escaño hace apenas dos años, derrotado por el republicano Bernie Moreno. Esta vez, venció al senador republicano Jon Husted.

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