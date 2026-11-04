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Aaron Ford gana la gobernación de Nevada y hace historia

La elección de Ford representa un avance para los demócratas en un estado clave para la política nacional.

Por AP

Noviembre 04, 2026 05:07 p.m.
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      El fiscal general de Nevada, el demócrata Aaron Ford, ha ganado la contienda por la gobernación al derrotar al republicano Joe Lombardo, que buscaba la reelección, y se convertirá en el primer gobernador negro del estado.

      Esta era una de las contiendas más observadas del país, y la victoria de Ford supone un gran triunfo para los esfuerzos de los demócratas por ampliar su control de los gobiernos estatales en estados clave en disputa. Nevada desempeñará un papel crucial en la próxima elección presidencial.

      Ford ha sido el principal fiscal del estado desde 2019. A lo largo de su campaña, relató que creció en la pobreza y que iba a la escuela con hambre. Explicó cómo llegó a ser profesor de matemáticas antes de obtener su título de abogado, y destacó iniciativas para enfrentar al gobierno de Donald Trump.

      "Esta campaña no ocurrió por accidente", afirmó Ford el martes en una fiesta demócrata para seguir los resultados. "Ocurrió por la fe, por la familia, por el trabajo duro y porque la gente de Nevada decidió que nuestros mejores días aún están por delante".

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      Ford centró su campaña en el costo de vida, con la promesa de abordar la deuda de préstamos estudiantiles y endurecer el control sobre el desarrollo de centros de datos de inteligencia artificial. Presentó a su rival como un leal incondicional del presidente y criticó a Lombardo por vetar proyectos de ley que, según Ford, habrían ayudado a los habitantes de Nevada, desde restricciones a la propiedad de viviendas por parte de corporaciones hasta la provisión de comidas escolares gratuitas.

      En medio de la preocupación de los votantes por los efectos de los centros de datos de IA, Ford prometió pausar nuevas exenciones fiscales para ellos y oponerse a proyectos en tierras federales en Nevada.

      Se defendió de los ataques del gobernador —antiguo jefe de policía—, que intentaban retratar a Ford como blando con el crimen durante su etapa como fiscal general. También rechazó las acusaciones de Lombardo de que sus objetivos de política pública serían demasiado costosos.

      Ford recibió un impulso de demócratas nacionales que contemplan posibles campañas presidenciales en 2028, como el gobernador de California, Gavin Newsom, y la exvicepresidenta Kamala Harris, quienes viajaron al estado para hacer campaña por él. Trump ganó Nevada en 2024 con el 50,6% de los votos.

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