Elecciones de mitad de mandato traen oleada de hitos históricos para algunos estados

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Sí, las elecciones de mitad de legislatura de 2026 serán recordadas por la asombrosa cantidad de derrotas que los demócratas le asestaron al presidente, Donald Trump. Pero en segundo plano ocurrió algo quizá igual de sísmico: una oleada de hitos que elevó a altos cargos a miembros de grupos que, hasta ahora, habían estado en gran medida al margen.

Hubo vítores y lágrimas de alegría en las fiestas electorales desde Nuevo México hasta Georgia a última hora del martes, una vez que quedó claro que los votantes habían elegido a la primera gobernadora negra, a la primera gobernadora indígena estadounidense, a la primera senadora de un pueblo originario y al primer senador federal abiertamente homosexual. A primera hora del miércoles, el primer senador estadounidense musulmán se sumó a la lista de resultados históricos que rompieron barreras. La asombrosa oleada azul también supone que Estados Unidos probablemente tendrá a su primer presidente de la Cámara de Representantes negro.

La mayoría de estos hitos son demócratas, pero el Partido Republicano también ha marcado precedentes.

Si bien algunos de estos candidatos han evitado centrarse en el valor histórico intrínseco de su raza, género, religión u orientación sexual, algunos defensores de los derechos de los votantes celebran cuánto se ha expandido el electorado.

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"Estos hitos demuestran cómo está cambiando nuestro país", dijo en un correo electrónico Alexis Anderson-Reed, presidenta y directora general de State Voices, una red que promueve la participación cívica y la equidad en la democracia.

"Durante años, las personas no blancas y las comunidades LGBTQ+ se han organizado, han llamado a puertas, han hablado con los votantes, han sostenido conversaciones y han realizado la ardua labor de salvar nuestra democracia", dijo Anderson-Reed. "Estos triunfos son gracias a ellos".

A continuación, algunas de las contiendas en las que se hizo y podría hacerse historia.

Primera gobernadora indígena estadounidense

La demócrata Deb Haaland celebró el momento histórico en el que se convirtió en la primera gobernadora indígena estadounidense en la historia del país. Haaland fue declarada ganadora sobre el republicano Gregg Hull —un exalcalde— para dirigir Nuevo México.

La integrante de la tribu Pueblo de Laguna señaló que los pueblos originarios siguen aquí pese a los intentos pasados del gobierno federal de despojarlos de sus lenguas y su cultura.

"Esta noche, en el año 250 de nuestra nación, estoy ante ustedes como la primera mujer indígena estadounidense elegida gobernadora en la historia de Estados Unidos", dijo Haaland a seguidores eufóricos en la celebración de su triunfo.

En 2018, fue una de las dos primeras mujeres de un pueblo originario estadounidense elegidas para el Congreso. Posteriormente, se convirtió en la primera secretaria indígena estadounidense de un departamento federal, cuando asumió la dirección del Departamento del Interior durante el gobierno del presidente Joe Biden. Charles Curtis, miembro de la nación originaria kaw, fue el primer integrante indígena del gabinete como vicepresidente durante el mandato de Herbert Hoover.

Oklahoma es el único estado que ha elegido a miembros de un pueblo originario para el cargo de gobernador: el demócrata Johnston Murray, en la década de 1950, y Kevin Stitt, el actual gobernador republicano.

"Quiero que cada niño que esté viendo sepa que sus sueños importan y que Nuevo México es un lugar donde puedes construir la vida que quieres ", dijo Haaland, agregando que ella es la prueba viviente.

Primeras mujeres de pueblos originarios estadounidenses en el Senado

La vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan, se ha convertido en la primera senadora indígena estadounidense, ayudando a los demócratas a recuperar el control del Senado. Miembro de la Banda de la Tierra Blanca, perteneciente al pueblo ojibwe, Flanagan derrotó a la republicana Michele Tafoya, exreportera de la NFL.

Tafoya habría sido la primera republicana de ascendencia latina en ocupar un escaño en el Senado federal.

Mary Peltola, demócrata de origen yup'ik, también podría convertirse en la primera senadora estadounidense indígena de Alaska. Aún se estaban contabilizando los votos en su contienda para desbancar a Dan Sullivan, el senador republicano en funciones.

Peltola fue considerada pionera en 2022 al convertirse en la primera indígena estadounidense de Alaska elegida para la Cámara de Representantes federal.

Primera gobernadora negra

La demócrata Keisha Lance Bottoms fue declarada ganadora el martes por la noche en la contienda por la gobernación de Georgia, poniendo fin a una racha de 250 años en la historia de Estados Unidos sin que una mujer negra haya ocupado el cargo de gobernadora en algún estado. La exalcaldesa de Atlanta compitió contra el republicano Rick Jackson, un empresario multimillonario.

"Esta noche debería recordarnos a todos que, sin importar de qué comunidad vengamos, Georgia no está definida por un solo momento en el tiempo ni por una sola persona", dijo Bottoms ante unos seguidores eufóricos. "Ha sido definida por todos nosotros, y yo seré una gobernadora para todos en este estado".

Bottoms se convertiría además en la primera gobernadora no blanca en la historia de Georgia. Los 83 gobernadores anteriores de Georgia han sido hombres blancos.

Lisa Demuth, expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, sin embargo, perdió la oportunidad de ser una de las primeras gobernadoras negras. Fue superada por Amy Klobuchar, senadora federal por ese estado desde hace tiempo.

Stacey Abrams es la única mujer negra que ha estado cerca de ganar unos comicios para una gobernación estatal, tras obtener la nominación del Partido Demócrata de Georgia en 2018 y 2022.

Primer senador musulmán

Abdul El-Sayed se convertirá en el primer estadounidense musulmán en servir en el Senado federal.

La polémica carrera para convertirse en el próximo senador de Michigan se declaró a su favor a primera hora del miércoles. La contienda entre el demócrata progresista y el republicano Mike Rogers ha llamado la atención a nivel nacional, especialmente después de que la rival de El-Sayed en las primarias respaldara a Rogers.

"Han apostado por el candidato más improbable", dijo El-Sayed ante una multitud en Detroit en la madrugada del miércoles, declarando su victoria. "Gracias. Esto es todo suyo".

El-Sayed ha tenido que enfrentarse a republicanos de todos los niveles, incluido Trump, quienes han insinuado o afirmado abiertamente que este epidemiólogo —nacido en Michigan— no es estadounidense y que apoya al terrorismo. Trump lo ha calificado de "peligrosamente radical" y "demasiado extremista", además de referirse a él como "Mohammed ". El-Sayed y sus partidarios han denunciado estos ataques, que califican como islamófobos o racistas, además de que atentan contra la libertad religiosa.

Primer senador estadounidense abiertamente gay

El congresista demócrata Chris Pappas ganó su contienda para el Senado federal en Nueva Hampshire y se convirtió en el primer senador abiertamente gay del país. Derrotó al exsenador republicano John E. Sununu, quien anteriormente estuvo en ambas cámaras del Congreso.

Este nuevo hito no es algo de lo que Pappas se haya preocupado durante su campaña, y ha dicho: "No contiendo para hacer historia". Sin embargo, también celebró el hecho de que su orientación sexual no fuera un tema central de debate entre los posibles votantes.

Primeros gobernadores negros y latinos

Estados Unidos pasó de haber tenido únicamente tres gobernadores negros electos en sus 250 años de historia a sumar varios más de la noche a la mañana.

El martes, Wes Moore, el gobernador de Maryland —el tercero en la historia de Estados Unidos y el único gobernador negro en funciones— fue reelegido, mientras que el republicano Byron Donalds y el demócrata David Crowley fueron elegidos como los primeros gobernadores negros de Florida y Wisconsin, respectivamente. Con la victoria de Bottoms en Georgia, dos estados del sur profundo serán gobernados por un líder negro por primera vez.

Moore, presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores, ha calificado la presencia de tantos contendientes de raza negra al cargo de gobernador como "un momento único". No se trata de "una frase para buscar aplausos", sino de un reto para lograr que la diversidad entre los candidatos al puesto de gobernador sea algo más habitual, agregó.

Los latinos, ambos demócratas, asumirán el cargo más alto en dos de los estados más grandes. Los votantes de Texas rechazaron al gobernador Greg Abbott en favor de Gina Hinojosa, quien será la primera latina al frente del estado. Xavier Becerra, exfiscal general de California, superó al republicano Steve Hilton y será el primer latino en el cargo desde Romualdo Pacheco en 1875.

Año récord de mujeres que aspiran al cargo de gobernadora y al Congreso

Estas elecciones intermedias han marcado un récord en cuanto a la participación de mujeres que compiten por cargos estatales y federales. El Partido Demócrata elevó a 19 el número de mujeres candidatas a un puesto de gobernadora respecto a 2022, según el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidense, de la Universidad de Rutgers. El Partido Republicano tiene siete mujeres que aspiran a ocupar una gobernación.

Al igual que en Minnesota, Tennessee eligió a su primera gobernadora. La senadora federal republicana Marsha Blackburn derrotó a la demócrata Jerri Green, concejal de la ciudad de Memphis.

Casi 300 mujeres, incluidas algunas en funciones, se postulan para el Senado y la Cámara de Representantes federales, según datos documentados por el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidense de la Universidad de Rutgers.

Entre ellas se encuentra la demócrata Juliana Stratton, en Illinois, quien derrotó al republicano Don Tracy el martes. Stratton, la actual vicegobernadora, sucederá al senador demócrata Dick Durbin, quien se retira. Junto con su colega demócrata, la senadora Tammy Duckworth —de ascendencia tailandesa—, convertirán a Illinois en el primer estado representado por dos senadoras no blancas. La victoria de Stratton también significa que habrá tres mujeres negras sirviendo en el Senado.