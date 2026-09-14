logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Andrea, ilusionada por su boda

Fotogalería

Andrea, ilusionada por su boda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Ucrania y Rusia acuerdan no atacar infraestructuras energéticas: Trump

El mandatario estadounidense destacó que la guerra afecta el precio del diésel

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 11:04 a.m.
A
Ucrania y Rusia acuerdan no atacar infraestructuras energéticas: Trump
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Ucrania y Rusia acordaron abstenerse de atacar sus infraestructuras energéticas.

      "Ucrania ha acordado no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia ha acordado hacer lo mismo!", escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social sin ofrecer más detalles del acuerdo.

      En el mismo mensaje, Trump subrayó que "el aumento del precio mundial del diésel se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, no a Irán".

      Trump desvinculó así el aumento del precio de la gasolina al conflicto que su país mantiene con Irán, y que ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de crudo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los constantes ataques ucranianos contra las refinerías rusas causaron un déficit de gasolina y diésel en Rusia que obligó al Gobierno a restringir la venta de combustible en las gasolineras rusas y prohibir la exportación de derivados.

      Trump afirmó este domingo que habló con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para pedirle que dejara de atacar refinerías de Rusia porque está provocando "una escasez de diésel".

      El presidente estadounidense mantuvo una llamada el pasado martes con su homólogo ruso, Vladímir Putin, a quien pidió que pusiera fin a la guerra iniciada hace más de cuatro años con la invasión a gran escala de Ucrania.

      La conversación telefónica se produjo después de que los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, visitaran Moscú y Kiev para reactivar las conversaciones de paz tras seis meses de pausa.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ucrania y Rusia acuerdan no atacar infraestructuras energéticas: Trump
      Ucrania y Rusia acuerdan no atacar infraestructuras energéticas: Trump

      Ucrania y Rusia acuerdan no atacar infraestructuras energéticas: Trump

      SLP

      El Universal

      El mandatario estadounidense destacó que la guerra afecta el precio del diésel

      Bolsonaro plantea revisar o liquidar 20 empresas estatales
      Bolsonaro plantea revisar o liquidar 20 empresas estatales

      Bolsonaro plantea revisar o liquidar 20 empresas estatales

      SLP

      Redacción

      Su equipo económico incluyó a la televisión pública brasileña entre las compañías cuyo futuro sería evaluado si gana las elecciones

      París recupera la historia francesa de la Estatua de la Libertad
      París recupera la historia francesa de la Estatua de la Libertad

      París recupera la historia francesa de la Estatua de la Libertad

      SLP

      Redacción

      Una exposición en el Museo de Orsay reivindica a Auguste Bartholdi como creador del monumento

      Se recrudece el conflicto yemení
      Se recrudece el conflicto yemení

      Se recrudece el conflicto yemení

      SLP

      AP

      Los rebeldes lanzan más ataques contra Arabia Saudita