Bolsonaro plantea revisar o liquidar 20 empresas estatales

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São Paulo, 14 de septiembre de 2026.- El candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro revisará el futuro de 20 empresas estatales si gana las elecciones presidenciales de Brasil, informaron integrantes de su equipo de campaña.

Daniella Marques, principal asesora económica del candidato del Partido Liberal (PL), afirmó que algunas de esas compañías serían reestructuradas y saneadas, mientras que otras podrían ser liquidadas.

Durante un seminario empresarial, Marques sostuvo que varias de las empresas incluidas en la revisión ya no tendrían razón para existir. Entre ellas mencionó a la televisión pública brasileña.

El plan forma parte de la estrategia de Bolsonaro para reducir el gasto y el tamaño de la administración pública. Su equipo también buscaría profesionalizar la gestión de las compañías que permanezcan bajo control del Estado.

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Marques, expresidenta de Caixa Econômica Federal, aclaró que esa institución bancaria sería conservada y fortalecida. La intención sería ampliar sus servicios de crédito y convertirla en una herramienta de capacitación para emprendedores.

La asesora justificó el ajuste al señalar que la deuda pública brasileña alcanzó el equivalente al 82% del producto interno bruto. Advirtió que, sin un acuerdo político para aplicar medidas con rapidez, las familias enfrentarían consecuencias económicas graves.

Una de las primeras propuestas de Bolsonaro sería impulsar una reforma constitucional para establecer un límite al gasto público. Aunque el proyecto contempla reducir la estructura gubernamental, su equipo aseguró que no afectaría los programas sociales.

El candidato también plantea revocar cerca de mil disposiciones burocráticas, reglas accesorias y normas de carácter infralegal, mediante una estrategia inspirada en las políticas aplicadas por el presidente argentino Javier Milei.

Marques prometió además eliminar los impuestos creados durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva desde 2023 y revisar los beneficios tributarios concedidos a determinados sectores económicos.