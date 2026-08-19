Harry y Meghan planean regresar al Reino Unido

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Los Ángeles, 19 de agosto (EFE).- El príncipe Enrique y Meghan Markle estarían preparando su regreso al Reino Unido a finales de agosto, después de seis años de residencia en California, Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por The Sun y The Telegraph, la familia se instalaría durante un periodo prolongado en una residencia privada ubicada en las afueras de Londres.

Sus hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, serían inscritos en una escuela de la capital británica. Sin embargo, hasta ahora no existen planes para que Enrique y Meghan retomen sus funciones como miembros activos de la familia real.

Los duques de Sussex conservarían su residencia en Montecito, California, donde han vivido desde que abandonaron el Reino Unido en 2020, en medio de versiones sobre un distanciamiento entre Enrique y su hermano, el príncipe Guillermo.

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La información surge un mes después de que Enrique viajara a Londres para reunirse con su padre, el rey Carlos III.

Durante su estancia en Estados Unidos, la pareja firmó un contrato estimado en 100 millones de dólares con Netflix para producir contenidos mediante Archewell Productions.

Desde que se separaron formalmente de sus responsabilidades dentro de la monarquía británica para buscar independencia económica, Enrique y Meghan han concentrado sus actividades profesionales en Estados Unidos.

Antes de su matrimonio, Markle desarrolló parte de su carrera en la industria audiovisual y alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la serie de abogados "Suits", transmitida entre 2011 y 2019. EFE