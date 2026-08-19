logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Harry y Meghan planean regresar al Reino Unido

Los duques de Sussex conservarían su residencia en California y no retomarían sus funciones dentro de la realeza

Por EFE

Agosto 19, 2026 05:16 p.m.
A
Harry y Meghan planean regresar al Reino Unido
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los Ángeles, 19 de agosto (EFE).- El príncipe Enrique y Meghan Markle estarían preparando su regreso al Reino Unido a finales de agosto, después de seis años de residencia en California, Estados Unidos.

      De acuerdo con información publicada por The Sun y The Telegraph, la familia se instalaría durante un periodo prolongado en una residencia privada ubicada en las afueras de Londres.

      Sus hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, serían inscritos en una escuela de la capital británica. Sin embargo, hasta ahora no existen planes para que Enrique y Meghan retomen sus funciones como miembros activos de la familia real.

      Los duques de Sussex conservarían su residencia en Montecito, California, donde han vivido desde que abandonaron el Reino Unido en 2020, en medio de versiones sobre un distanciamiento entre Enrique y su hermano, el príncipe Guillermo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La información surge un mes después de que Enrique viajara a Londres para reunirse con su padre, el rey Carlos III.

      Durante su estancia en Estados Unidos, la pareja firmó un contrato estimado en 100 millones de dólares con Netflix para producir contenidos mediante Archewell Productions.

      Desde que se separaron formalmente de sus responsabilidades dentro de la monarquía británica para buscar independencia económica, Enrique y Meghan han concentrado sus actividades profesionales en Estados Unidos.

      Antes de su matrimonio, Markle desarrolló parte de su carrera en la industria audiovisual y alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la serie de abogados "Suits", transmitida entre 2011 y 2019. EFE

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Harry y Meghan planean regresar al Reino Unido
      Harry y Meghan planean regresar al Reino Unido

      Harry y Meghan planean regresar al Reino Unido

      SLP

      EFE

      Los duques de Sussex conservarían su residencia en California y no retomarían sus funciones dentro de la realeza

      México acusa a exasesor de Milei de impulsar fake news en LA
      México acusa a exasesor de Milei de impulsar fake news en LA

      México acusa a exasesor de Milei de impulsar "fake news" en LA

      SLP

      EFE

      Fernando Cerimedo, cofundador de La Derecha Diario, fue detenido en Bolivia por intento de feminicidio

      Ébola, lejos de ser controlado
      Ébola, lejos de ser controlado

      Ébola, lejos de ser controlado

      SLP

      EFE

      La OMS mantiene la emergencia internacional por el brote de ébola en la República del Congo

      Kiev lanza ola de drones vs. Moscú
      Kiev lanza ola de drones vs. Moscú

      Kiev lanza ola de drones vs. Moscú

      SLP

      AP

      Mientras, misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano