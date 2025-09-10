Bombardea Israel edificios en Qatar

DOHA, Qatar.- Israel atacó el martes la sede del liderazgo político de Hamás en Qatar mientras las principales figuras del grupo palestino se reunían para considerar una propuesta estadounidense para un alto el fuego en la Franja de Gaza. El ataque en el territorio de un aliado de EU marca una escalada sorprendente y pone en riesgo las conversaciones destinadas a dar fin a la guerra.

El ataque enfureció a Qatar, una nación del Golfo Pérsico rica en energía que alberga a millas de militares estadounidenses y que ha servido como un mediador clave entre Israel y Hamás durante la actual guerra y antes. Condenó la “violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales” mientras el humo se elevaba sobre su capital, Doha. Otros aliados clave de Estados Unidos en el Golfo, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, prometieron su apoyo a Qatar.

Hamás indicó en un comunicado que sus principales líderes sobrevivieron al ataque, pero que cinco miembros de menor rango murieron, entre ellos el hijo de Khalil al-Hayya —líder de Hamás para Gaza y principal negociador—, tres guardaespaldas y el jefe de la oficina de Al-Hayya. Hamás, que en ocasiones no confirmó el asesinato de sus líderes sino hasta meses después, no ofreció pruebas inmediatas de que Al-Hayya y otras figuras principales hubieran sobrevivido.

Estados Unidos dijo que Israel le informó sobre el ataque con anticipación. Pero los funcionarios estadounidenses buscaron distanciarse del hecho. La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump cree que el ataque israelí es un “incidente desafortunado” que no ayuda a la paz en la región. La secretaria de prensa Karoline Leavitt dijo que Trump habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y “dejó muy claros sus pensamientos y preocupaciones”.

También dijo a los periodistas que el enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff, transmitió un aviso a los qataríes sobre el ataque. Pero el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, ridiculizó el aviso, diciendo en una publicación en X que llegó justo cuando “se escuchaban las explosiones de los ataques israelíes”.

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se arremetió contra Netanyahu por “arrastrar a la región a un lugar donde, lamentablemente, no se puede reparar”.

Sobre si las platicas de alto el fuego seguirían, dijo, “no creo que haya nada válido”.