Mundo

Evacuan a más de 120,000 personas por inundaciones

Por AP

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Evacuan a más de 120,000 personas por inundaciones

JALALPUR PIRWALA, Pakistán.- Rescatistas respaldados por el ejército evacuaron durante la noche a casi 100.000 personas de una ciudad central de Pakistán, algunas de las cuales dijeron haber soportado un calor abrasador en tiendas de campaña y espacios abiertos después de que las aguas de la inundación sumergieron sus hogares y arrasaran tierras de cultivo.

En las últimas 24 horas, más de 122.000 personas han sido trasladadas desde Jalalpur Pirwala, una ciudad en la provincia oriental de Punjab, dijo Irfan Ali Kathia, director general de la Autoridad de Gestión de Desastres de Punjab. Muchos buscaron refugio con familiares mientras que otros se alojaban en campamentos de socorro, manifestó.

En los distritos inundados, la mayoría dijo que recibieron poca o tardía ayuda. El gobierno insiste en que estaba llevando a cabo operaciones de rescate y socorro simultáneamente y que se envían camiones cargados de suministros diariamente.

Las inundaciones provocadas por semanas de intensas lluvias monzónicas, lluvias torrenciales y liberaciones de agua de represas en la vecina India han desplazado a 2,2 millones de personas en todo Punjab desde el mes pasado, dijo Kathia a los periodistas.

Al menos 61 personas han muerto en incidentes relacionados con las inundaciones desde el mes pasado. Kathia dijo que Multan, otra ciudad clave en Punjab, todavía estaba en riesgo de inundación ya que el caudal de los ríos continuaba aumentando. Se estaban haciendo preparativos para abrir brechas controladas en los diques para desviar el agua hacia áreas rurales y proteger las ciudades, comentó.

