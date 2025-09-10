logo pulso
Por Estrella Govea

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
Exposición Archivo San Luis

La exposición colectiva Archivo San Luis, organizada por el colectivo Click Potosí con motivo de su primer aniversario está albergada temporalmente en la Casa Museo Capitán General José Mariano Jiménez Maldonado. 

La muestra reúne 37 fotografías de 31 autores y autoras locales que retratan escenas urbanas, arquitectónicas y de la vida cotidiana en la capital potosina. La iniciativa busca conformar un archivo visual que preserve la memoria de la ciudad a través de la mirada de fotógrafos de distintas trayectorias.

Los y las participantes en esta edición son Adriana Ortiz Barajas, Agustín Hurtado González, Alejandra López Dimas, Alejandra Salinas (Obli), Alejandro Israel García Sánchez, Ángel Scott Lara, Carlos Burgos, Carlos J. Buendía, César Sánchez Palacios (Sainte-Terrer), Daniel Jasso, David Alberto Ruíz Espinosa, David Leautaud d’Arbel, Domingo Rodríguez Viramontes, Dulce María González Torres, Erika Magaña Gutiérrez y Giselle Cruz Flores.

