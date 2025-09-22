Brasileños dicen no a la amnistía

SAO PAULO.- Miles de brasileños protestaron el domingo en los 26 estados y el Distrito Federal del país contra un posible indulto para el expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados, quienes fueron condenados por intentar un golpe de Estado.

Las convocatorias para manifestarse crecieron después de que la cámara baja aprobara una enmienda constitucional que dificultaría el arresto o el inicio de procesos penales contra legisladores. La medida será analizada en el Senado.

Al día siguiente, la cámara baja votó para acelerar un proyecto de ley respaldado por legisladores derechistas que podría otorgar la amnistía a Bolsonaro, sus aliados más cercanos y cientos de seguidores condenados por su participación en el levantamiento de enero de 2023.

En Sao Paulo, 42.400 personas participaron en la manifestación, mientras que las protestas sumaron otros 41.800 participantes en Río de Janeiro, según cálculos del Monitor de Debate Político de la Universidad de Sao Paulo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pablo Ortellado, director del Monitor de Debate Político, dijo que las cifras en las dos ciudades más grandes de Brasil fueron las más altas para una manifestación de izquierda desde la victoria electoral de 2022 del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Por lo general, las movilizaciones de derecha han sido tres veces más grandes que las de la izquierda”, subrayó Ortellado. “En los últimos meses, ha cambiado”.