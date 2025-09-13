Buscan a 7 trabajadores atrapados en mina de oro

BOGOTÁ.- Miembros de la comunidad de Santander de Quilichao, en el suroeste de Colombia, aguardaban expectantes el viernes la extracción de tierra de una retroexcavadora en busca de los siete mineros que se encontraron atrapados en una mina de oro explotada ilegalmente que se derrumbó la noche anterior.

“Necesitamos un milagro de Dios para encontrar vivos”, dijo a The Associated Press Dairo Loboa, líder de Guardia Cimarrona, una colectividad de las comunidades afrodescendientes que viven en la zona. “Eso (el socavón) está lleno de agua y lo que puede pasar es que estén ahogados”, explicó.

Un grupo de socorristas, bomberos incluidos, intentaba sacar a los trabajadores con vida de la mina subterránea ubicada en una zona rural del municipio del departamento de Cauca, donde hay varias minas ilegales de oro.

“Tengo la esperanza de que ellos estén con vida en un refugio por dios en sus brazos”, aseguró a la AP Aurelia Arce, tía de uno de los mineros. “Pido que me ayuden, que nos socorran... hemos pasado desde anoche un dolor inmenso”, dijo entre lágrimas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La entrada del socavón construida artesanalmente se derrumbó en la noche del jueves, sin que los mineros atrapados pudieran dar aviso.

“No hubo forma de que los muchachos avisaran, porque la tierra se vino de una, no hubo tiempo. Había afuera otras personas cerca y dieron aviso para que pudiéramos venir a socorrer”, aseguró Loboa.

Las autoridades no han divulgado las identidades de los mineros atrapados. Sin embargo, el líder asegura que entre los trabajadores hay al menos dos de nacionalidad venezolana.