Naufragio en Congo deja 107 muertos

KINSASA, RDC.- Una embarcación con casi 500 pasajeros se incrementó y volcó en el noroeste de la República Democrática del Congo, dejando 107 muertos y 146 desaparecidos, dijeron las autoridades el viernes, en el segundo accidente mortal de barco en la región en la última semana.

El último accidente ocurrió el jueves en el río Congo, en el territorio de Lukolela, en la provincia de Ecuador, informó el Ministerio de Asuntos Humanitarios.

Ocurrió un día después de que 86 personas murieran y varias quedaran desaparecidas en un accidente de barco en la misma provincia, elevando el total de muertes a casi 200.

La agencia estatal de noticias informó que el accidente del miércoles ocurrió en el territorio de Basankusu, y que la mayoría de las víctimas eran estudiantes.

No estaba claro de inmediato qué provocó el accidente en Basankusu, aunque la prensa estatal lo atribuyó a una “carga inadecuada y navegación nocturna”, citando informes desde el lugar.

Imágenes que parecen ser del lugar muestran a los aldeanos reunidos alrededor de los cuerpos mientras lloraban.

Un grupo local de la sociedad civil culpó al gobierno por el accidente y afirmó que el número de víctimas era mayor. No se pudo contactar a las autoridades para obtener comentarios.

Los accidentes en barcos se están regresando cada vez más frecuentes en esta nación de África central, ya que más personas están abandonando las pocas carreteras disponibles y viajan en embarcaciones de madera precarias que no soportan el peso de los pasajeros y sus bienes.

En tales viajes, los chalecos salvavidas son poco utilizados y las embarcaciones suelen estar sobrecargadas.

Muchos botes también viajan de noche, lo que complica los esfuerzos de rescate durante los accidentes y deja muchos cuerpos a menudo sin estabilizar.