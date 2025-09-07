logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Cable causó tragedia en Portugal

Por EFE

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Cable causó tragedia en Portugal

El cable subterráneo que unía los dos vagones del funicular que sufrió un accidente el miércoles en Lisboa, donde 16 personas murieron y 23 resultaron heridas, cedió en su punto de fijación en la cabina que descarriló, indicó este sábado el gubernamental Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF).

Este organismo publicó una nota informativa en su página web donde explica que durante el descenso del vagón que se salió fuera de la vía el guardafrenos activó de inmediato tanto el freno neumático como el manual, lo que no tuvo efecto para detener el movimiento ni para reducir la velocidad de la cabina que estaba descendiendo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ordena Israel a los palestinos huir de Gaza
Ordena Israel a los palestinos huir de Gaza

Ordena Israel a los palestinos huir de Gaza

SLP

AP

Las fuerzas de defensa instan a los residentes que quedan en la ciudad a trasladarse a “zona humanitaria”

Tiburón mata a un australiano
Tiburón mata a un australiano

Tiburón mata a un australiano

SLP

AP

Ataque extremista mata a 57 en Nigeria
Ataque extremista mata a 57 en Nigeria

Ataque extremista mata a 57 en Nigeria

SLP

EFE

Solicitan cambio en régimen iraní
Solicitan cambio en régimen iraní

Solicitan cambio en régimen iraní

SLP

EFE