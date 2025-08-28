Cachemira india registra inundaciones repentinas

logo pulso
Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
Nueva Delhi, India.- Las intensas lluvias que azotaron partes de Pakistán e India causaron inundaciones repentinas y deslaves en la región de Jammu, en la Cachemira controlada por India, y causaron al menos 34 muertos, informaron autoridades.

Parte de una ladera en Jammu se vino abajo y afectó a una popular ruta de peregrinación hindú tras las fuertes lluvias registradas el martes por la noche en Katra. Los devotos iban a pie al templo, ubicado en la cima de la colina y que es uno de los santuarios más visitados en el norte de India, de acuerdo con las autoridades.

Los cadáveres de la mayoría de las víctimas de la peregrinación fueron recuperados de debajo de piedras, rocas y peñascos, según el funcionario de gestión de desastres Mohammed Irshad, que apuntó que al menos 18 personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales.

Las autoridades de la provincia oriental de Punjab, en Pakistán, solicitaron el miércoles la colaboración del ejército en las labores de rescate después de que las lluvias torrenciales causaron el desbordamiento de los principales ríos, inundando aldeas y desplazando a más de 150,000 personas.

Los meteorólogos prevén que las precipitaciones continúen en toda la región esta semana. 

