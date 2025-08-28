logo pulso
Apedrean a Javier Milei en caravana de campaña

Por AP

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Apedrean a Javier Milei en caravana de campaña

Buenos Aires, Arg.- El presidente argentino Javier Milei fue evacuado el miércoles de un acto de campaña en la provincia de Buenos Aires tras un pedrada en medio de un enfrentamiento entre sus partidarios y militantes opositores que se manifestaban en contra de sus políticas de ajuste.

Milei no resultó herido, confirmó el portavoz presidencial Manuel Adorni.

En el marco de la campaña para la elección de legisladores provinciales el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, Milei encabezó una caravana junto a su hermana y candidatos del partido gobernante La Libertad Avanza por el municipio de Lomas de Zamora, un histórico bastión del peronismo opositor.

El mandatario y sus acompañantes circulaban por las calles a bordo de la parte trasera descubierta de una camioneta, rodeados por partidarios, cuando se toparon con una manifestación de militantes del kirchnerismo –la corriente de del peronismo-- y de partidos de izquierda que sostenían carteles en los que se leía “Fuera Milei” y otras consignas.

En medio de empujones entre ambas facciones y piedras que cayeron sobre la comitiva oficial, la custodia presidencial bajó abruptamente a Milei y a sus allegados de la camioneta y los evacuó en vehículos oficiales.

El presidente Javier Milei responsabilizó al kirchnerismo por la agresión. “Los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”.

