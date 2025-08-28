Encarcelan a sujeto por violencia familiar

En cumplimiento de una orden de aprehensión, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) logró la captura de Francisco “N”, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.

Al imputado se le señala por hechos ocurridos el 22 de agosto del presente año en la comunidad de Tampaxal de Aquismón, donde incendió parte del domicilio de la víctima con ella dentro; sin embargo, la afectada logró escapar del lugar para pedir auxilio.

Derivado de lo anterior, agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación Quinta de la FGESLP integraron la carpeta de investigación, la cual fue presentada ante un Juez de Control, quien emitió el ordenamiento judicial correspondiente.

A través de operativos de búsqueda y vigilancia, los elementos investigadores lograron ubicar al señalado en calles de la Zona Centro del municipio mencionado, donde se procedió a su aprehensión, informándole sobre el ordenamiento en su contra y los derechos constitucionales que le asisten.

Posteriormente, Francisco “N” fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social, ubicado en Ciudad Valles, donde estará a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y quien determinará su situación legal.