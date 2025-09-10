logo pulso
Caen contenedores de barco en Long Beach

Por AP

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Caen contenedores de barco en Long Beach

Más de 60 contenedores cayeron de un buque de carga la mañana del martes en el puerto de Long Beach, y quedaron flotando en el agua.

Los contenedores se cayeron de un buque llamado Mississippi poco antes de las 9 de la mañana, y no se han reportado heridos, según el portavoz del puerto, Art Marroquin.

Aproximadamente 67 contenedores estaban en el agua, informó la Guardia Costera de Estados Unidos en la plataforma social X.

Long Beach, a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur de Los Ángeles, es uno de los puertos marítimos más concurridos del país, ya que el 40% de todos los contenedores de carga en Estados Unidos pasan por él o por el puerto de Los Ángeles.

Algunos de los contenedores parecían haber caído sobre el STAX 2, un buque de control de contaminantes adjunto al Mississippi que captura emisiones. Cuando están vacíos, cada contenedor puede pesar entre 2 y 4 toneladas, dependiendo del tamaño.

La terminal de contenedores Pier G, una de las seis en el puerto, detuvo temporalmente la carga y descarga de barcos mientras las autoridades trabajaban para poner los contenedores bajo control.

El Mississippi navega bajo la bandera de Portugal y llegó a Long Beach después de partir el 26 de agosto del puerto de Yantian en Shenzhen, China, según sitios web de seguimiento de buques.

