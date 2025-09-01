Callar las armas, pide León XIV

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV denunció el domingo la “pandemia de armas, grandes y pequeñas”, mientras rezaba públicamente por las víctimas del tiroteo durante una misa en una escuela católica en Estados Unidos.

El primer papa estadounidense de la historia habló en inglés al condenar el ataque y la “lógica de las armas” que alimenta las guerras en todo el mundo, durante su bendición dominical al mediodía desde su estudio con vistas a la plaza de San Pedro.

“Nuestras oraciones para las víctimas del trágico tiroteo durante una misa escolar en el estado estadounidense de Minnesota”, dijo Leo, nacido en Chicago. “Mantenemos en nuestras oraciones a los innumerables niños asesinados y heridos cada día en todo el mundo. Roguemos a Dios que detenga la pandemia de armas, grandes y pequeñas, que infecta nuestro mundo”.

Por otra parte, el papa León XIV volvió a pedir este domingo un “alto el fuego inmediato” en Ucrania, donde la llegado “el momento de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y emprendan el camino de la negociación y la paz con el apoyo de la comunidad internacional”. “La voz de las armas debe callar, mientras que debe alzarse la voz de la fraternidad y la justicia”, reclamó el pontífice al término del rezo dominical del Ángelus ante los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y recordó que “lamentablemente, la guerra continúa en Ucrania y, también en estos días, los bombardeos han afectado a varias ciudades, incluida la capital”.

El papa estadounidense y peruano renovó su “cercanía al pueblo ucraniano e invito a todos a no ceder a la indiferencia, sino a acercarse con la oración y gestos concretos”.

“Reitero con firmeza mi urgente llamamiento a un alto el fuego inmediato y a un compromiso serio con el diálogo”, afirmó el pontífice.

En su opinión, ha llegado “el momento de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y emprendan el camino de la negociación y la paz con el apoyo de la comunidad internacional”, concluyó.