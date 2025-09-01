Jueza impide deportar a menores guatemaltecos

Harlingen, Texas.- Luego que el gobierno de Estados Unidos subió a niños a aviones durante la noche para ser enviados de regreso a su natal Guatemala, una jueza federal bloqueó temporalmente los vuelos —con los menores aún dentro— ya que sus abogados indicaron que las autoridades estaban violando las leyes estadounidenses y enviando a menores vulnerables a un posible peligro.

El drama extraordinario se desarrolló durante las horas previas al amanecer en un fin de semana festivo en Estados Unidos y se trasladó de las pistas de Texas a una sala de audiencias en Washington. Es el enfrentamiento más reciente sobre la represión del gobierno del presidente Donald Trump en materia de inmigración, y el último choque entre la represión migratoria del gobierno y las salvaguardas legales que el Congreso creó para los migrantes vulnerables.

Por ahora, cientos de menores guatemaltecos que llegaron no acompañados permanecerán en Estado Unidos al tiempo que la batalla legal se desarrolla en las próximas semanas.

“No quiero que haya ninguna ambigüedad”, declaró la jueza Sparkle L. Sooknanan, quien afirmó que su fallo se aplica ampliamente a los menores guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos sin sus padres o tutores.

Minutos después que concluyera una audiencia programada apresuradamente el domingo por la tarde, cinco autobuses chárter se acercaron a un avión estacionado en el aeropuerto de la zona fronteriza en Harlingen, Texas. Horas antes, las autoridades habían llevado a docenas de pasajeros —quizás 50— hacia el avión en una parte del aeropuerto restringida a aeronaves gubernamentales, incluidos vuelos de deportación. Los pasajeros vestían ropa de colores que se usan en refugios administrados por el gobierno para niños migrantes.

El gobierno de Estados Unidos insiste en que está reuniendo a los niños guatemaltecos —a petición de la nación centroamericana— con padres o tutores que solicitaron su regreso. Los abogados de algunos de los menores dicen que eso es falso y argumentan que, en cualquier caso, las autoridades aún tendrán que seguir un proceso legal que no cumplieron.