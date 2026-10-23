Calor en Europa cobró más de 50 mil vidas

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Washington.- El calor sin precedentes que azotó a Europa este verano contribuyó a la muerte de más de 50,000 personas, casi dos terceras partes de las cuales se atribuyeron al cambio climático causado por el ser humano, de acuerdo con un nuevo estudio.

Los investigadores crearon modelos de las muertes relacionadas con las altas temperaturas de acuerdo a distintos grupos de edad en 854 ciudades de Europa durante las constantes olas de calor de junio, julio y agosto, y descubrieron que 50,391 personas murieron debido a las elevadas temperaturas, incluidos 32,619 decesos por calor adicional provocado por la quema de carbón, petróleo y gas, de acuerdo con un estudio que se publicará en un próximo número de Nature Health.

La cifra representa un incremento del 71% frente al récord anterior de muertes relacionadas con el calor veraniego en Europa, cuando 29,480 personas perdieron la vida en 2022, según los mismos investigadores, quienes a principios de este mes publicaron un estudio que rastrea las muertes estivales anuales relacionadas con el calor en esas ciudades europeas.

Además, aseguran que el número de muertes de este verano es mucho mayor, ya que no se contabilizó una ola de calor ocurrida en mayo y sólo se tomaron en cuenta los decesos en esas 854 ciudades, las cuales representan alrededor del 40% de la población de Europa.

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