logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Calor en Europa cobró más de 50 mil vidas

Por AP

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
A
Calor en Europa cobró más de 50 mil vidas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Washington.- El calor sin precedentes que azotó a Europa este verano contribuyó a la muerte de más de 50,000 personas, casi dos terceras partes de las cuales se atribuyeron al cambio climático causado por el ser humano, de acuerdo con un nuevo estudio.

      Los investigadores crearon modelos de las muertes relacionadas con las altas temperaturas de acuerdo a distintos grupos de edad en 854 ciudades de Europa durante las constantes olas de calor de junio, julio y agosto, y descubrieron que 50,391 personas murieron debido a las elevadas temperaturas, incluidos 32,619 decesos por calor adicional provocado por la quema de carbón, petróleo y gas, de acuerdo con un estudio que se publicará en un próximo número de Nature Health.

      La cifra representa un incremento del 71% frente al récord anterior de muertes relacionadas con el calor veraniego en Europa, cuando 29,480 personas perdieron la vida en 2022, según los mismos investigadores, quienes a principios de este mes publicaron un estudio que rastrea las muertes estivales anuales relacionadas con el calor en esas ciudades europeas.

      Además, aseguran que el número de muertes de este verano es mucho mayor, ya que no se contabilizó una ola de calor ocurrida en mayo y sólo se tomaron en cuenta los decesos en esas 854 ciudades, las cuales representan alrededor del 40% de la población de Europa.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Incendio en hogar para personas mayores en Mississippi: evacuación y daños
      Incendio en hogar para personas mayores en Mississippi: evacuación y daños

      Incendio en hogar para personas mayores en Mississippi: evacuación y daños

      SLP

      AP

      Un incendio destruyó gran parte de Brookdale Clinton, hogar para personas mayores con más de 100 residentes.

      Emmanuel Macron enfrenta ola de protestas en Francia
      Emmanuel Macron enfrenta ola de protestas en Francia

      Emmanuel Macron enfrenta ola de protestas en Francia

      SLP

      AP

      Le Pen se presenta como alternativa ante la crisis y pide mayor seguridad en el país.

      Corea del Sur intenta liberar tiburón arenero Bukangi en Busan
      Corea del Sur intenta liberar tiburón arenero Bukangi en Busan

      Corea del Sur intenta liberar tiburón arenero Bukangi en Busan

      SLP

      AP

      Autoridades coreanas enfrentan desafíos para guiar a Bukangi hacia mar abierto y preservar su salud.

      Corte Penal Internacional recibe premio Sájarov de la UE
      Corte Penal Internacional recibe premio Sájarov de la UE

      Corte Penal Internacional recibe premio Sájarov de la UE

      SLP

      AP

      El galardón llega tras sanciones del gobierno de Trump contra la Corte Penal Internacional.