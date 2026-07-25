SpaceX completa vuelo prueba Starship con éxito en Texas

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NUEVA YORK, EU., julio 25 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El nuevo vuelo de prueba de Starship, el sistema de lanzamiento de SpaceX para futuros viajes a la Luna y Marte, se ha completado con éxito. Fue el decimotercer vuelo de prueba suborbital del vehículo, lanzado desde la base de SpaceX en Boca Chica, Texas.

Éxito del vuelo prueba Starship y liberación de satélites

Tanto el cohete Super Heavy como la nave espacial Starship completaron la prueba según lo previsto, allanando el camino para el uso futuro del cohete en las misiones Artemis de la NASA a la Luna.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, se mostró entusiasmado: "Felicitaciones por el lanzamiento del vuelo 13!", escribió en la página X tras el lanzamiento. "Estoy emocionado por lo que aprenderemos de esta misión. Cuando Starship esté operativa, sus capacidades lo cambiarán todo y garantizarán que nunca más renunciemos a la Luna", añadió.

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Detalles del lanzamiento y amerizaje controlado

El cohete Super Heavy liberó la nave espacial Starship dos minutos después del lanzamiento y, según lo planeado, realizó un amerizaje controlado en el Golfo de México.

La nave espacial Starship también completó correctamente todas las fases de la prueba: una vez separada del cohete, continuó su vuelo suborbital, liberando 20 satélites Starlink de última generación, que se destruyeron durante la reentrada.

Poco más de una hora después del lanzamiento, amerizó en el océano Öndico sin explotar y continuó enviando imágenes. "Starship está intacta, flotando en el océano y transmitiendo telemetría!", escribió Elon Musk en X.

"Estoy alucinando", dijo el portavoz de SpaceX, Dan Huot, mientras Starship seguía enviando datos tras el amerizaje. "Un escenario de ensueño", lo calificó. "Esta es la primera vez que hemos logrado lanzar una Starship intacta al agua", sentenció.

El vuelo 13 fue la segunda prueba de esta versión de Starship, denominada V3. En la primera prueba, el 22 de mayo, una serie de fallos en los motores provocaron una disminución en el rendimiento del cohete.