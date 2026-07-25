EU abre fuego contra petrolero que intentó eludir estrecho de Ormuz

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Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos abrieron fuego y neutralizaron un petrolero que intentaba eludir el bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz para dirigirse hacia Irán, informaron medios estadounidenses citando al Comando Central (Centcom).

El buque fue identificado como Lavine y, según el capitán Tim Hawkins, portavoz del Centcom, su tripulación había intentado anteriormente romper el bloqueo "al menos cuatro veces", pese a las advertencias de las fuerzas estadounidenses.

Las fuerzas norteamericanas finalmente detuvieron el petrolero abriendo fuego después de que la tripulación volviera a intentar atravesar el dispositivo establecido por Washington, informó "The New York Times".

Hawkins precisó que antes de la intervención se habían emitido advertencias al buque, que no fueron respetadas. "La nave ya no está en tránsito hacia Irán", afirmó el portavoz del Centcom, sin ofrecer inicialmente detalles sobre la magnitud de los daños sufridos por el petrolero ni sobre posibles víctimas entre sus tripulantes.

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El episodio representa una nueva escalada de las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo y paso fundamental para las exportaciones de petróleo y gas del Golfo Pérsico.

Washington mantiene desplegadas fuerzas navales y aéreas en la región y estableció restricciones sobre el tráfico hacia puertos iraníes en el marco de su creciente presión militar y económica contra Teherán.

El estrecho, situado entre Irán y Omán, conecta el Golfo Pérsico con el mar de Omán y el océano Índico y constituye una arteria esencial para los mercados energéticos internacionales: alrededor de una quinta parte del petróleo consumido globalmente atraviesa habitualmente esa vía marítima.

El incidente con el Lavine se produce además en momentos en que el presidente Donald Trump aseguró que representantes iraníes mantienen contactos con Washington para intentar alcanzar un acuerdo, aunque advirtió que, a su juicio, Teherán todavía no está preparado para cerrar una negociación.

Trump reiteró que cualquier eventual entendimiento deberá garantizar que Irán no pueda disponer de armas nucleares, mientras las fuerzas estadounidenses mantienen la presión militar sobre el país y el control de las rutas marítimas estratégicas de la región.