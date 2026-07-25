Empresas pequeñas presentan demandas contra aranceles de Trump

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NUEVA YORK (AP) — Los aranceles de Trump serán impugnados de nuevo ante los tribunales.

Demandas legales contra aranceles Trump

Dos demandas presentadas por pequeñas empresas se oponen a los amplios aranceles que Trump anunció el jueves y que imponen gravámenes de dos dígitos a 60 socios comerciales.

Los aranceles se aplican en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 por lo que, según el gobierno de Trump, es el incumplimiento de los países a la hora de impedir importaciones producidas con trabajo forzado y abarcan el 99% de las importaciones de Estados Unidos. Los críticos sostienen que el objetivo no es tanto impedir las importaciones con trabajo forzado sino reemplazar los aranceles mundiales que Trump impuso el año pasado y que la Corte Suprema anuló en febrero. Llegan justo cuando expiran los aranceles mundiales temporales del 10%, que también habían sido impugnados en los tribunales.

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Empresas y grupos que impugnan los aranceles

El viernes, la empresa de juguetes educativos Learning Resources, que formó parte de la demanda contra los aranceles que ganó en la Corte Suprema, presentó una nueva demanda junto con otras pequeñas empresas ante el Tribunal de Comercio Internacional por la actual ronda de aranceles.

La segunda demanda fue presentada por Burlap and Barrel, una empresa de especias con sede en Nueva York, y Collective Horology, un minorista de relojes con sede en Ventura, California. Están representadas por el Liberty Justice Center, un grupo de defensa de orientación libertaria.

En ambas demandas se afirma que el gobierno no fundamentó adecuadamente su caso contra cada economía específica ni explicó cómo los aranceles eliminarán la práctica señalada por la que se imponen, tal como exige la Sección 301.

"El trabajo forzado es moralmente indefendible, pero un objetivo importante no le da al gobierno permiso para ignorar la ley", afirmó Sara Albrecht, presidenta y directora ejecutiva del Liberty Justice Center. "El gobierno dejó expirar un arancel global e inmediatamente lo reemplazó por otro bajo una ley distinta. Cambiar la ley no cambia el derecho".

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Los expertos señalan que podría ser más difícil impugnar con éxito la actual ronda de aranceles que las anteriores. Trump utilizó la Sección 301 para imponer altos aranceles a China en su primer mandato, y sobrevivieron a las impugnaciones judiciales.

A diferencia de los gravámenes de la Sección 122 que expiraron el viernes, "estos aranceles estarán con nosotros por mucho tiempo", comentó el abogado Patrick Childress, socio de Holland & Knight y exfuncionario de comercio de Estados Unidos.

Aun si los países adoptan las políticas precisas que Estados Unidos quiere, añadió, tendrán que demostrar que las aplican a satisfacción de Washington antes de que se retiren los aranceles. "Esto sugiere que no habrá disponible una vía de alivio a corto plazo, a nivel de país, frente a los nuevos aranceles de la Sección 301".