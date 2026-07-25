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Green Day sorprende con concierto gratuito en Comic-Con San Diego

Billie Joe Armstrong cantó desde un camión de helados para promocionar Nimrods en San Diego.

Por El Universal

Julio 25, 2026 05:45 p.m.
A
Green Day sorprende con concierto gratuito en Comic-Con San Diego
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      Green Day sorprendió a los asistentes de la Comic-Con de San Diego con un concierto gratuito este viernes.

      Concierto sorpresa de Green Day en Comic-Con San Diego

      Desde el techo de un camión de helados, Billie Joe Armstrong ofreció una presentación especial para promocionar "Nimrods", la próxima película biográfica.

      El vocalista interpretó "Basket Case" cerca del Petco Park, donde decenas de fanáticos se reunieron para cantar y disfrutar.

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      Participación del elenco y actividades en el evento

      Durante la activación, se repartieron helados temáticos y se lanzaron camisetas con el nombre de la producción al público.

      Los actores Mason Thames y Jenna Fischer, integrantes del elenco de "Nimrods", estuvieron presentes en el evento. Fischer es reconocida por su papel en la serie "The Office".

      Mientras Armstrong encabezaba la presentación, sus compañeros de banda, Mike Dirnt y Tré Cool, se encargaron de repartir los helados.

      "Nimrods", dirigida por Lee Kirk y protagonizada por Mason Thames, tiene previsto estrenarse el próximo 14 de agosto en Estados Unidos.

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