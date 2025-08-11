logo pulso
Cancelan feria por las inundaciones

El evento en Wisconsin tuvo que suspenderse luego de 11 días de intensas lluvias

Por AP

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Milwaukee.- Inundaciones repentinas cancelaron el último día de la Feria Estatal de Wisconsin el domingo, mientras las continuas lluvias en media docena de estados del Medio Oeste obligaron a automovilistas a abandonar sus vehículos, cortaron la energía a millas de hogares y cerraron carreteras concurridas.

Los organizadores de la Feria Estatal de Wisconsin anunciaron que estaban cancelando el último día del evento de 11 días después de que las lluvias inundaron el recinto ferial en West Allis, justo a las afueras de Milwaukee.

“Lamentamos no poder ofrecer este último día de la Feria Estatal de Wisconsin, pero sabemos que esta es la mejor decisión dadas las condiciones actuales y los pronósticos”, declararon los organizadores en un comunicado.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas y advertencias de inundación para partes de Kansas, Iowa, Nebraska, Missouri, Illinois y Wisconsin. Después de que la lluvia comenzara el sábado en algunas áreas, los meteorólogos predijeron “rondas repetidas de lluvia intensa”, junto con granizo, vientos dañinos y tornados aislados.

“Desafortunadamente, es una superposición muy mala de circunstancias en términos de cómo cayó toda esta lluvia, pero luego cayó sobre un área tan poblada”, indicó este domingo Andrew Quigley, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Los bomberos respondieron a más de 600 llamadas, incluidas fugas de gas, sótanos inundados, cortes eléctricos y rescates acuáticos, según el Departamento de Bomberos de Milwaukee. 

