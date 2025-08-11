logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BIENVENIDOS!

Fotogalería

¡BIENVENIDOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Naciones europeas dan todo su apoyo a Ucrania

Por AP

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Naciones europeas dan todo su apoyo a Ucrania

Kiev, Ucrania.- Las naciones europeas se unieron en apoyo a Ucrania, afirmando que la paz en la nación no puede resolverse sin Kiev, antes de una reunión planificada entre el presidente estadounidense Donald Trump y Vladímir Putin de Rusia en Alaska.

Trump advirtió que la reunión del viernes con su homólogo ruso en suelo estadounidense se centraría en poner fin a la guerra, que ahora está en su cuarto año.

Zelenskyy respondió agradeciendo a los aliados europeos y escribió en X el domingo: “El fin de la guerra debe ser justo, y estoy agradecido con todos los que están con Ucrania y nuestro pueblo”.

La declaración del sábado por parte de los principales líderes europeos se produjo después de que la Casa Blanca confirmara que Trump estaba dispuesto a conceder a Putin la reunión uno a uno que Rusia ha buscado durante mucho tiempo, y las sugerencias de Trump de que un acuerdo de paz podría incluir “algún intercambio de territorios”. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Eso generó temores de que Ucrania sea presionada para ceder tierras o aceptar otras restricciones a su soberanía.

La declaración,  firmada por el presidente de la Unión Europea y los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, Finlandia y el Reino Unido, subrayó la necesidad de una “paz justa y duradera” para Ucrania, incluyendo garantías de seguridad “sólidas y creíbles”.

“Ucrania tiene la libertad de elegir su propio destino”, dijeron.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sismo de magnitud 6.1 sacude Turquía
Sismo de magnitud 6.1 sacude Turquía

Sismo de magnitud 6.1 sacude Turquía

SLP

EFE

Al menos un muerto, seis heridos y fuertes daños dejó el temblor en el noroeste del país

Cancelan feria por las inundaciones
Cancelan feria por las inundaciones

Cancelan feria por las inundaciones

SLP

AP

El evento en Wisconsin tuvo que suspenderse luego de 11 días de intensas lluvias

Naciones europeas dan todo su apoyo a Ucrania
Naciones europeas dan todo su apoyo a Ucrania

Naciones europeas dan todo su apoyo a Ucrania

SLP

AP

Israel justifica su ofensiva
Israel justifica su ofensiva

Israel justifica su ofensiva

SLP

AP

Netanyahu advierte que será más amplia de lo anunciado