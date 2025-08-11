Naciones europeas dan todo su apoyo a Ucrania

Kiev, Ucrania.- Las naciones europeas se unieron en apoyo a Ucrania, afirmando que la paz en la nación no puede resolverse sin Kiev, antes de una reunión planificada entre el presidente estadounidense Donald Trump y Vladímir Putin de Rusia en Alaska.

Trump advirtió que la reunión del viernes con su homólogo ruso en suelo estadounidense se centraría en poner fin a la guerra, que ahora está en su cuarto año.

Zelenskyy respondió agradeciendo a los aliados europeos y escribió en X el domingo: “El fin de la guerra debe ser justo, y estoy agradecido con todos los que están con Ucrania y nuestro pueblo”.

La declaración del sábado por parte de los principales líderes europeos se produjo después de que la Casa Blanca confirmara que Trump estaba dispuesto a conceder a Putin la reunión uno a uno que Rusia ha buscado durante mucho tiempo, y las sugerencias de Trump de que un acuerdo de paz podría incluir “algún intercambio de territorios”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Eso generó temores de que Ucrania sea presionada para ceder tierras o aceptar otras restricciones a su soberanía.

La declaración, firmada por el presidente de la Unión Europea y los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, Finlandia y el Reino Unido, subrayó la necesidad de una “paz justa y duradera” para Ucrania, incluyendo garantías de seguridad “sólidas y creíbles”.

“Ucrania tiene la libertad de elegir su propio destino”, dijeron.