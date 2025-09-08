Canoniza León XIV al primer santo milenial

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV declaró el domingo santo a un genio de la computación de 15 años, el primer santo milenario de la Iglesia Católica, ofreciendo a la próxima generación de católicos un modelo a seguir que usó la tecnología para difundir la fe y se ganó el apodo de “el influencer de Dios”.

León canonizó a Carlo Acutis, quien murió en 2006, durante una misa al aire libre en la Plaza de San Pedro ante unas 80.000 personas, muchos de ellos millennials y parejas con niños pequeños. Durante la primera misa de canonización de su pontificado, León también canonizó a otra figura italiana popular que murió joven, Pier Giorgio Frassati.

León dijo que ambos hombres crearon “obras maestras” de sus vidas al dedicarlas a Dios.

“El mayor riesgo en la vida es desperdiciarla fuera del plan de Dios”, declaró León en su homilía. Los nuevos santos “son una invitación para todos nosotros, especialmente para los jóvenes, a no malgastar nuestras vidas, sino a dirigirlas hacia arriba y convertirlas en obras maestras”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una vida ordinaria que se volvió extraordinaria

Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres en una familia adinerada pero no particularmente católica. Regresaron a Milán poco después de su nacimiento y disfrutó de una infancia típica y feliz, aunque marcada por una devoción religiosa cada vez más intensa.

Acutis estaba particularmente interesado en la informática y devoraba libros sobre programación incluso siendo un niño.

Se ganó el apodo de “el influencer de Dios” gracias a su principal legado tecnológico: un sitio web multilingüe que documenta los llamados milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, un proyecto que fundido en un momento en que el desarrollo de tales sitios era dominio de profesionales.

Acutis pasaba horas en oración ante la Eucaristía cada día. La jerarquía católica ha estado tratando de promover la práctica de la adoración eucarística porque, según encuestas, la mayoría de los católicos no creen que Cristo esté básicamente presente en las hostias eucarísticas.

Pero Acutis se limitaba a una hora de videojuegos a la semana, aparentemente decidiendo mucho antes de TikTok que las relaciones humanas eran mucho más importantes que las virtuales.

Esa disciplina y moderación han resultado atractivas para la jerarquía católica, que ha alertado sobre los peligros de la sociedad impulsada por la tecnología de hoy en día.