Catástrofe por lluvias monzónicas en Sumatra

Padang, Indonesia.- El número de muertos por las inundaciones y los terremotos de tierra en la isla de Sumatra, en Indonesia, aumentó a 164 el viernes, mientras que otras 79 personas se reportan como desaparecidas, se informó.

Las lluvias monzónicas provocaron que los ríos se desbordaran en la provincia de Sumatra del Norte el martes.

El diluvio arrasó con aldeas en las laderas de las montañas, arrastró a personas y sumergió más de 3.200 casas y otros edificios, informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Aproximadamente 3.000 familias desplazadas huyeron a refugios gubernamentales.

El número de muertos en la provincia de Sumatra del Norte aumentó a 116, mientras que 25 personas murieron en Aceh. Los rescatistas también recuperaron 23 cuerpos en Sumatra Occidental, dijo Suharyanto, jefe de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres.

“Los barridos de tierra que cubrieron gran parte del área, los apagones y la falta de telecomunicaciones estaban obstaculizando las tareas de búsqueda”, dijo Suharyanto en una conferencia de prensa. Habló desde un aeropuerto en el distrito de Tapanuli del Norte, poco después de realizar una inspección aérea sobre las áreas devastadas para ver la magnitud del desastre.