Recuperan más cuerpos en HK

Hong Kong.- Elementos de bomberos de Hong Kong encontraron decenas de cuerpos más el viernes durante una búsqueda intensiva apartamento por apartamento en un complejo residencial en que un incendio arrasó con siete de los ocho edificios y las autoridades arrestaron a otras ocho personas involucradas en la renovación de las torres.

La cifra de muertos por uno de los incendios más mortíferos que se hayan registrado en la ciudad aumentó a 128, y muchas personas siguen desaparecidas.

El incendio saltó rápidamente de un edificio a otro cuando se incendiaron paneles de espuma y andamios de bambú cubiertos con redes aparentemente instaladas por una empresa de construcción.

Las autoridades arrestaron el viernes a siete hombres y una mujer, de edades comprendidas entre 40 y 63 años, incluyendo subcontratistas de andamios, directores de una empresa consultora de ingeniería y directores de proyecto que supervisaban la renovación, señaló la Comisión Independiente Contra la Corrupción en un comunicado.

El viernes, las cuadrillas de rescate estaban priorizando los apartamentos desde los que habían recibido llamadas de auxiliar durante el incendio pero que no pudieron llegar cuando el incendio estaba fuera de control, dijo Derek Armstrong Chan, un subdirector del Servicio de Bomberos. Tomó un día para que los bomberos controlaran el fuego, y no se declaró completamente extinguido hasta el viernes por la mañana, unas 40 horas después que comenzara.

El secretario de Seguridad, Chris Tang, informó a los periodistas en el lugar que unas 200 personas siguen desaparecidas. Eso incluye 89 cuerpos que aún no han sido identificados. Sin embargo, las autoridades señalaron que podrían recuperarse más restos, aunque los equipos han terminado la búsqueda de cualquier persona viva atrapada dentro.

Las investigaciones preliminares mostraron que el incendio comenzó en una red de andamios de nivel inferior de uno de los edificios, y luego se propagó rápidamente cuando los paneles de espuma se incendiaron, explicó Tang, el secretario de seguridad.