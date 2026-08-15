Ceniza del Etna paraliza turismo

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Milán, Italia.- La ceniza expulsada por el monte Etna en Sicilia ha obligado a cerrar el mayor aeropuerto de la isla italiana por quinto día consecutivo, dejando varados a cientos de viajeros justo en la semana de mayor actividad turística del año.

El aeropuerto de Catania permanecerá cerrado hasta primeras horas del sábado, que coincide con el feriado de Ferragosto, el punto álgido de la temporada de vacaciones de verano en Italia, cuando millones vacían las ciudades y se van a las playas y las montañas.

Aunque la actividad del Etna suele interrumpir los vuelos en el aeropuerto, situado a 30 kilómetros al sur del volcán, esta es la emergencia más prolongada desde 2002.

"La ceniza volcánica puede suponer un gran riesgo para las aeronaves", advirtió Boris Behncke, investigador del Observatorio del Etna del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología.

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"Puede ser aspirada por los motores y trabarlos. Por eso todo el mundo es tan cauteloso con los aviones cuando hay una emisión de ceniza volcánica", advierte

El Etna es el mayor volcán activo de Europa. La actividad más reciente ha sido inusual por su persistencia y por las emisiones sostenidas de ceniza. Los vientos del norte han esparcido pequeñas cantidades de ceniza hasta Malta y el norte de África.

El operador aeroportuario SAC indicó que se canceló el 36% de casi 2.000 vuelos programados para llegar a Catania del 6 al 12 de agosto, mientras que más de 600 fueron desviados a Palermo, Trapani y Comiso, en Sicilia, y a Lamezia Terme, en Calabria. Durante el fin de semana, los vuelos pudieron salir de Catania, pero el aeropuerto quedó oficialmente cerrado tanto para llegadas como para salidas el lunes. Comiso también cerró brevemente.