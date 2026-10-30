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Christine Lagarde deja el BCE; va por la presidencia

La UE elegirá sucesor antes de la elección en Francia

Por EFE

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Christine Lagarde deja el BCE; va por la presidencia
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      Fráncfort, Ale.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha dimitido para participar en las elecciones presidenciales de Francia el próximo año ante la posibilidad de que venza en ellas la ultraderechista Marine Le Pen.

      Lagarde dijo este jueves en rueda de prensa que dimite porque su voz puede ayudar y no quiere ser neutral en asuntos que le llegan al corazón y no tienen que ver con la política monetaria.

      La presidenta del BCE dejará su cargo el 7 de febrero de 2027, antes de que concluya su mandato a finales de octubre del mismo año.

      "Mi voz puede ayudar, mi actuación puede ayudar en principios que me llegan al corazón. Creo que no puedo ser neutral", dijo Lagarde al ser preguntada por su dimisión.

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      Explicó que quiere tener libertad de expresión y de actuación para hablar de asuntos políticos, algo que no podría hacer como presidenta del BCE porque está prohibido.

      Desde hace tiempo había rumores de que Lagarde dejaría su cargo de presidenta del BCE antes de que se celebren las elecciones presidenciales en Francia, en las que podría vencer Le Pen, quien también podría medirse en la segunda vuelta con el candidato de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

      Lagarde, que fue ministra de Finanzas de Francia (2007-2011) y directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2011 y 2019, había dicho ya que quería participar en las elecciones presidenciales francesas del próximo año ante la fuerte inestabilidad política que vive Francia actualmente, si bien ella misma no quiere ser candidata.

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