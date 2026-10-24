Colapsa un edificio en construcción en Kenia
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Nairobi, Kenia.- Un edificio se derrumbó el viernes en la capital de Kenia, dejando un enorme montón de concreto y más de una docena de pisos apilados, lo que generó temores de que haya mucha gente atrapada.
El edificio estaba en construcción cuando se derrumbó alrededor de la 1 de la tarde en una transitada calle comercial de la zona de Eastleigh, en Nairobi, que suele estar abarrotada por miles de comerciantes y residentes.
El jefe de policía de Nairobi, Issa Mohamud, indicó que el edificio tenía más de 10 pisos en construcción. Las labores de rescate se complicaron: la policía disparó gas lacrimógeno contra personas que habían comenzado a saquear tiendas vecinas, mientras los agentes intentaban despejar el área y facilitar el acceso a los equipos de respuesta de emergencia.
Joseph Kaula logró salir justo por un tiempo. Yesero que trabajaba en el quinto piso, relató que escuchó gritos y vio a otros trabajadores correr hacia afuera, gritando que el edificio se estaba derrumbando.
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"Yo fui la última persona en salir antes de que se derrumbara y toda el área se llenó de polvo", contó Kaula. Sospecha que algunos colegas quedaron atrapados en el sótano.
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