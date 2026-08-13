Colombia abre puertas a tropas estadounidenses en acuerdo militar

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Bogotá, Colombia., agosto 13 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Mientras Colombia concentra sus esfuerzos en superar la crisis humanitaria derivada del terremoto de magnitud 7,4, que causó graves estragos en el sur y noroeste del país, el gobierno de Abelardo de la Espriella y Estados Unidos plantaba desde Panamá la semilla de un acuerdo militar, que podría llevar tropas estadounidenses a territorio colombiano.

Colombia formaliza ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles

Tras los anuncios estadounidenses, el Ministerio de Defensa de Colombia informó hoy que el país sudamericano formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas. El plan fue creado por Donald Trump para combatir a nivel continental el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

"La cooperación internacional fortalece y no sustituye la responsabilidad soberana de Colombia de garantizar la seguridad de sus ciudadanos", aseguró el Ministerio colombiano, pero no pudo frenar las controversias. Este instrumento, según explicó el Gobierno del derechista Abelardo de la Espriella, "profundiza una relación estratégica construida durante décadas y permitirá fortalecer capacidades, compartir información, coordinar esfuerzos y aumentar la efectividad operacional contra las organizaciones terroristas y criminales que amenazan al Estado y a la población colombiana".

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El escudo de las Américas fue creado por Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, y en él participan 12 presidentes de derecha de la región, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el ecuatoriano Daniel Noboa.

Reacciones políticas y debates sobre soberanía y cooperación

Ayer, el anuncio lo hizo el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, al advertir que De la Espriella le solicitó a su oficina que "se una al país en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para acabar con los terroristas y las redes terroristas".

Este jueves, sectores de oposición y gobiernistas colombianos se hicieron eco inmediatamente y, según sostienen, se pone en entredicho la soberanía local o se evidencia el buen clima de las actuales relaciones entre ambas naciones.

Para el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), "la ayuda de USA es recuperación de Soberanía, no violación", al recordar que durante su mandato Washington impulsó el Plan Colombia, una iniciativa de apoyo económico y militar para la lucha en Colombia contra los grupos del narcotráfico, que también tocó a las organizaciones guerrilleras".

"La ayuda de Estados Unidos a nuestras Fuerzas Armadas en equipos, tecnología e inteligencia para derrotar al narcoterrorismo contribuye a recuperar la soberanía para nuestro Estado Social de Derecho, que en muchos lugares del país está desplazado por la tortura narcoterrorista. Lástima que en 2010 pararon la 2.¦ fase del Plan Colombia", añadió Uribe en X.

Por su parte, el también expresidente Gustavo Petro (2022-2026) recordó que le corresponde al Senado autorizar el tránsito de tropas extranjeras por territorio nacional, al sostener que en materia de lucha antinarcóticos Colombia "sabe más" que Estados Unidos y, aunque está bien que otras naciones apoyen a su país frente a ese fenómeno, "eso no significa permiso para que extranjeros vengan a matar colombianos".

El senador de oposición y excandidato presidencial, Iván Cepeda, dijo que la "soberanía de Colombia no se negocia, no se entrega y no puede quedar subordinada a los intereses militares de ninguna potencia extranjera", al tiempo que señaló que el país está a las puertas de convertirse en un "laboratorio geopolítico y en una plataforma de operaciones militares estadounidenses para toda la región" sin controles.

El general en retiro de la Policía, Juan Carlos Buitrago, uno de los mayores expertos locales en lucha contra el crimen organizado, precisó hoy que la cooperación estadounidense hacia Colombia debe enfocarse en temas de inteligencia, tecnología, entrenamiento, pero "sin acciones militares directas de tropas extranjeras", no solo porque "sería un mal precedente", sino porque "esto nunca ha ocurrido en la historia contemporánea del país".

El presidente del Senado, Honorio Enríquez, le dijo este jueves a la prensa local que "es importante toda la cooperación internacional que podamos recibir", pero reiteró que la Constitución Nacional deja en manos del Congreso permitir o no la presencia de militares extranjeros en suelo del país.

La senadora independiente, Jennifer Pedraza, radicó una petición formal ante los ministerios de Exteriores y de Defensa para que le expliquen al país y al Legislativo en qué consiste el anuncio hecho por Hegseth.