Sismo en Colombia expone tumbas vinculadas a ejecuciones extrajudiciales

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- El sismo registrado el 10 de agosto de 2026 sacudió con fuerza el occidente de Colombia, dejando una estela de daños materiales y más de 265 muertos en los territorios afectados. La magnitud del movimiento telúrico, que impactó con severidad en regiones como Quibdó, Cali, Pereira y Armenia, generó una profunda preocupación por las posibles réplicas, al tiempo que abrió una inesperada ventana a uno de los capítulos más sensibles de la historia reciente del país sudamericano.

Video muestra restos humanos con camuflaje en Roldanillo tras sismo

En el municipio de Roldanillo, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, un video difundido de manera masiva por la cuenta @ColombiaOscura en la red social X captó el preciso instante en que el temblor provocó grietas y desplazamientos en las paredes del cementerio local, dejando expuestos restos humanos y osamentas.

Las imágenes muestran con nitidez la presencia de prendas de vestimenta militar y camuflaje entre los huesos, un detalle que reavivó de inmediato la discusión pública en torno a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas popularmente en la jerga sociopolítica como "falsos positivos".

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De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (órgano de justicia transicional creado en Colombia tras los Acuerdos de La Habana de 2016), se calcula que al menos 6.402 personas fueron asesinadas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2010. Este fenómeno sistemático involucró a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que ofrecían incentivos y reconocimientos a cambio de reportar resultados operacionales exitosos en la lucha contra los grupos insurgentes.

En la grabación compartida en plataformas digitales, el autor del metraje relató la sorpresa del hallazgo al señalar: "Me he camuflado aquí como un berraco. Esta es, este... Y esto era una doble, una doble pared que había. Está escondido eso ahí". En la descripción de la publicación original, los administradores de la cuenta afirmaron: "Un video que circula por redes sociales muestra cómo el fuerte temblor dejó al descubierto restos humanos (algunos vestidos de camuflado) y osamentas en el cementerio de Roldanillo, V Cauca, los cuales presuntamente podrían corresponder a casos de falsos positivos".

Daños en cementerios y medidas sanitarias tras el sismo

Tras la viralización del video, diversos usuarios en redes sociales manifestaron posturas encontradas sobre la naturaleza de la escena. Algunos internautas invitaron a la cautela analítica, indicando que una baja militar reportada de forma legal no requería ser ocultada en paredes falsas, mientras que otros sectores remarcaron la urgencia de efectuar análisis forenses e identificaciones genéticas para dar tranquilidad a las familias que buscan a sus seres queridos desde hace décadas.

Por otro lado, la emergencia sísmica ocasionó daños severos en la infraestructura funeraria del departamento de Risaralda. En el cementerio San Camilo, situado en la ciudad de Pereira, el temblor provocó el colapso de varias galerías y bóvedas, dejando expuestos al aire libre al menos 16 cuerpos y restos óseos que permanecían sepultados en las galerías superiores.

El director del camposanto San Camilo, Diego Grajales, describió la situación como un desafío prioritario para la salubridad pública. Según detalló el funcionario a medios locales, el personal administrativo aplicó capas de cal sobre los cuerpos expuestos como una medida de control provisional para mitigar la propagación de malos olores y prevenir contingencias sanitarias mientras se reciben las instrucciones oficiales de la Alcaldía de Pereira, la Dirección de Gestión del Riesgo (Diger) y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

Grajales confirmó que el cementerio conserva el archivo y los registros detallados de cada inhumación, respaldados con sus respectivas licencias, lo que facilitará la identificación y correcta reubicación de los restos una vez que concluya la remoción de escombros. Se prevé que los trabajos de maquinaria pesada y taladros para fragmentar las columnas colapsadas tomen entre 15 y 20 días.

Conforme a los manuales técnicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la Gestión de Cadáveres en Situaciones de Desastre, la pérdida de contención en cementerios y el colapso de estructuras funerarias imponen medidas inmediatas de bioseguridad, cobertura física y estabilización para mitigar vectores o molestias sanitarias, aunque la evidencia técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los restos antiguos no transmiten epidemias masivas si se aplican protocolos de manipulación estándar.