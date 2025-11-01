logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Colombia vendería cannabis en farmacias

Por AP

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Colombia vendería cannabis en farmacias

Cota, Col.- Comprar la flor de cannabis en una farmacia podría ser en Colombia tan asequible como adquirir un analgésico para el dolor de cabeza.

El gobierno autorizó esta semana la venta de la flor para fines medicinales bajo receta médica, un paso esperado pero aún inconcluso porque restan más autorizaciones para su aplicación.

“En la industria lo esperábamos hace más de tres años porque era la pieza que faltaba para cerrar el ciclo completo del cannabis medicinal en Colombia: cultivo, transformación, exportación y, ahora, uso nacional de la flor”, dijo a The Associated Press Angélica Parra, directora técnica de una empresa de producción agrícola de cannabis medicinal ubicada en Cota, un municipio vecino de Bogotá.

Colombia legalizó el cannabis medicinal en 2016, eliminando el estigma de la planta que se relacionaba con la ilegalidad y los grupos armados involucrados en el narcotráfico. Pero hasta ahora solo se refería a los derivados del cannabis, como los extractos y aceites. En tanto, la marihuana para uso recreativo solo está permitida para consumo personal y la tenencia no puede exceder los cinco gramos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rusia despliega 170 mil tropas
Rusia despliega 170 mil tropas

Rusia despliega 170 mil tropas

SLP

AP

Intentan capturar el bastión ucraniano de Pokrovsk

Dan cadena perpetua a dueño de hotel turco
Dan cadena perpetua a dueño de hotel turco

Dan cadena perpetua a dueño de hotel turco

SLP

AP

Shenzhou-21 se acopló a estación espacial china
Shenzhou-21 se acopló a estación espacial china

Shenzhou-21 se acopló a estación espacial china

SLP

AP

La nave lleva a bordo a tres astronautas y cuatro ratones

Gazatíes cosechan campos de aceitunas
Gazatíes cosechan campos de aceitunas

Gazatíes cosechan campos de aceitunas

SLP

EFE