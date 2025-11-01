Colombia vendería cannabis en farmacias

Cota, Col.- Comprar la flor de cannabis en una farmacia podría ser en Colombia tan asequible como adquirir un analgésico para el dolor de cabeza.

El gobierno autorizó esta semana la venta de la flor para fines medicinales bajo receta médica, un paso esperado pero aún inconcluso porque restan más autorizaciones para su aplicación.

“En la industria lo esperábamos hace más de tres años porque era la pieza que faltaba para cerrar el ciclo completo del cannabis medicinal en Colombia: cultivo, transformación, exportación y, ahora, uso nacional de la flor”, dijo a The Associated Press Angélica Parra, directora técnica de una empresa de producción agrícola de cannabis medicinal ubicada en Cota, un municipio vecino de Bogotá.

Colombia legalizó el cannabis medicinal en 2016, eliminando el estigma de la planta que se relacionaba con la ilegalidad y los grupos armados involucrados en el narcotráfico. Pero hasta ahora solo se refería a los derivados del cannabis, como los extractos y aceites. En tanto, la marihuana para uso recreativo solo está permitida para consumo personal y la tenencia no puede exceder los cinco gramos.

