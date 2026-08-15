Colombianos se levantan tras la catástrofe

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Bogotá, Col.- La propuesta de un ´Plan Marshall´ para el departamento del Chocó, la llegada de nuevos equipos internacionales de rescate y una ayuda de 200 millones de dólares del Banco Mundial marcaron este viernes la respuesta al terremoto en Colombia, que cuatro días después deja 285 muertos, 3.975 heridos, miles de damnificados y 379 desaparecidos hasta el momento.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, planteó durante una visita a la ciudad de Quibdó, en la región del Pacífico, un plan especial para la reconstrucción del Chocó, uno de los departamentos más pobres del país y donde estuvo el epicentro del terremoto de magnitud 7,4, el más fuerte registrado en Colombia en lo que va de siglo.

"Yo quiero proponer un plan especial, un ´Plan Marshall´ para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera", afirmó el mandatario, quien regresó este viernes a la región después de una primera visita el lunes.

Tras visitar Quibdó, De la Espriella viajó a Pereira, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto, donde calificó de "apocalíptica" la situación después de recorrer el centro y reunirse con las autoridades locales.

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"Recorrer el centro de Pereira, recorrer la ciudad, le arruga a uno el corazón. Pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad (...) y créanme que esta situación no nos va a quedar grande", afirmó.

La búsqueda no cesa

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) elevó este viernes a 285 el número de fallecidos y mantuvo en 379 el de desaparecidos por el sismo. La catástrofe deja además 3,975 heridos y 102,262 personas de 45,523 familias afectadas.

El terremoto destruyó 12,828 viviendas y averió otras 73,455, mientras que 121 edificios colapsaron y 2,205 centros educativos, 240 centros de salud, 44 puentes y 73 acueductos presentan daños.

Mientras empiezan a plantearse los planes de reconstrucción, las brigadas nacionales e internacionales continúan trabajando entre los escombros y hasta este viernes habían rescatado a 354 personas, según la UNGRD.

En Cali, las autoridades ampliaron otras 48 horas la ventana de búsqueda de personas con vida. Unos 1.800 rescatistas participan en las operaciones para localizar a por lo menos 111 desaparecidos en la ciudad.