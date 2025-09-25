Con drones atacan la flotilla de activistas

Atenas, Grecia.- Activistas que participan en una flotilla que busca romper el bloqueo israelí de Gaza dijeron el miércoles que algunos de sus barcos fueron atacados por drones al sur de Grecia, lo que llevó a España e Italia a enviar buques de la marina para posibles rescates.

La Flotilla Global Sumud afirmó que fue atacada durante la noche por “drones no identificados e interferencias en las comunicaciones”. Se oyeron “al menos 13 explosiones” en y alrededor de varios barcos de la flotilla, agregó, mientras que drones o aeronaves lanzaron “objetos no identificados” sobre al menos 10 barcos.

No se reportaron víctimas, pero hubo daños en las embarcaciones y “una obstrucción generalizada en las comunicaciones”, añadió. Los activistas publicaron un breve video que mostraba lo que parecía ser una explosión en o cerca de una de las embarcaciones. La guardia costera de Grecia no reportó ninguna llamada de auxilio.

La flotilla, que según los organizadores reúne unas 50 embarcaciones y participantes de docenas de países, lleva una cantidad simbólica de ayuda humanitaria, que incluye alimentos y medicinas, para los palestinos en Gaza.

Italia condenó el ataque y activó una fragata de la marina para que estuviera disponible en posibles operaciones de rescate, dijo el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto.

La activista sueca Greta Thunberg, que iba a bordo de uno de los barcos de la flotilla, calificó los ataques como una “táctica de intimidación” e imploró a los seguidores de la operación que se mantuvieran centrados en Gaza en lugar de en los activistas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí acusó a los organizadores de tener vínculos con Hamás, y dice que ha propuesto que los activistas descarguen su ayuda en el puerto israelí de Ashkelon para que sea transportada a Gaza, insistiendo en que no aceptará ninguna violación de su bloqueo.