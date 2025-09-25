“Armas deciden quién sobrevive”

Nueva York.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este miércoles que el derecho internacional y las instituciones multilaterales se han vuelto tan débiles en los últimos años que solo los aliados y el armamento pueden garantizar la supervivencia de países bajo ataque como el suyo.

“Si una nación quiere paz sigue teniendo que trabajar en armas. Es terrible, pero es la realidad. No es el derecho internacional, no es la cooperación. Son las armas las que deciden quién sobrevive”, declaró en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Dijo que “no existen las garantías de seguridad” y todo depende de las alianzas y el armamento que consiga tener un país, y alertó de los peligros para el mundo entero de la actual carrera armamentística y de la evolución de la guerra contemporánea.

El líder ucraniano puso como ejemplos de respuestas a su juicio insuficientes la reacción de esas instituciones a la intrusión este mes de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo polaco o la entrada reciente en el espacio aéreo de otro país miembro de la UE y la OTAN, Estonia, de aviones de combate rusos.

El presidente ucraniano mencionó la llamada Coalición de los Voluntarios, formada por más de treinta países que están dispuestos a contribuir de distintas formas a garantizar la seguridad de Ucrania al término de la actual guerra con Rusia, como “modelo de seguridad” multilateral que puede aplicarse en otras partes del mundo ante la impotencia que denunció de las instituciones internacionales.

“Estamos viviendo la carrera armamentista más destructiva de la historia. Ucrania es solo el comienzo y ahora los drones rusos ya están volando por Europa, y las operaciones rusas ya se están extendiendo por varios países, y Putin quiere continuar esta guerra expandiéndola”, indicó el presidente Zelenski.

“Detener a (Vladímir) Putin ahora es más barato que intentar proteger cada puerto y cada barco de terroristas con drones”, declaró el mandatario, que alertó asimismo del riesgo que puede entrañar la incorporación de inteligencia artificial.