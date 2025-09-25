Trump se dice víctima de un “triple sabotaje”

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fue víctima de “tres eventos muy siniestros” durante su participación en ONU.

En sus redes sociales, Trump indicó que estaba de mal humor en la ONU debido a una serie de percances que insinuó que eran parte de una conspiración.

Primero, la escalera mecánica se detuvo “bruscamente” mientras Trump y su séquito iban en ella, un evento que Trump calificó de “absolutamente sabotaje”.

En segundo lugar, Trump dijo que su teleprompter quedó “completamente en negro” durante su discurso en la ONU.

En tercer lugar, Trump dijo que el sonido estaba apagado en la ONU mientras hablaba, y que la gente solo podía escuchar sus comentarios si tenían intérpretes hablando en auriculares. Trump dijo que su esposa, Melania, le dijo que no podía escuchar lo que decía.