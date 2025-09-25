Rescatan a 23 mineros colombianos

Bogotá, Col.- Con aplausos fueron recibidos en la superficie los 23 trabajadores que salieron con vida el miércoles de una mina de oro subterránea que colapsó en Colombia .

Los mineros fueron evacuados tras permanecer durante 43 horas atrapados en la mina La Reliquia de Segovia, municipio del departamento de Antioquia.

“Teníamos la esperanza de salir, los compañeros que estaban conmigo allá estuvieron también luchando para salir adelante”, relató a The Associated Press Armando Arango, uno de los mineros rescatados.

La Agencia Nacional de Minería informó que el acceso principal a la mina colapsó por “una falla geomecánica”.

La autoridad minera divulgó un video en el que se observa a los primeros mineros evacuados saliendo caminando por sus propios medios sosteniéndose de una cuerda para subir la empinada entrada del socavón. No se han dado detalles sobre su estado de salud.

“Estoy un poquito mareado, pero mentalmente estoy bien, gracias a dios”, aseguró a la prensa Aníbal Mena, quien tiene planes de seguir con la minería pese al accidente.

En la noche del martes, cuando faltaban pocos metros de tierra por removedor, los mineros vivieron uno de los momentos más angustiantes. “Por cuestión del terreno se deslizó, entonces ahí uno pierde la moral, pero siempre los compañeros nos motivamos”, relató Mena.

Los familiares de los trabajadores esperaron horas noticias de su rescate y celebraron entre lágrimas su salida con vida.