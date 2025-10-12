Confirman 16 víctimas de la fuerte explosión

McEwen, Tennessee.- Una potente explosión en una zona rural de Tennessee que arrasó una planta de explosivos y se sintió a kilómetros de distancia mató a 16 personas y no dejó sobrevivientes.

La explosión dejó un caos humeante de metal retorcido y vehículos carbonizados en la planta de Accurate Energetic Systems, que suministra e investiga explosivos para las fuerzas militares.

Aún se desconoce la causa de la explosión. Los investigadores están peinando la propiedad incinerada en busca de evidencia del caso.

“Es un torbellino de emociones”, declaró el jefe policial del condado Humphreys, Chris Davis, en conferencia de prensa, haciendo una pausa para aclararse la garganta antes de pedir oraciones por las familias de las víctimas con una voz temblorosa. “No hemos recuperado sobrevivientes”, añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades estatales trasladaron un equipo de “ADN rápido” para ayudar a identificar los restos.

Alrededor de 300 socorristas trabajan de manera “lenta y metódica” al tiempo que lidian con material explosivo que ha sido dañado y sigue siendo volátil. Se cuenta con una ambulancia y un helicóptero para evacuaciones aéreas, por la seguridad de los socorristas. “No se trata de un accidente laboral, no se trata de un tornado, fueron explosiones. Y diría que, en este momento, lidiamos con restos humanos”.