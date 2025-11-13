logo pulso
Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Mundo

Congreso avala acuerdo que pone fin al cierre

Por EFE

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Congreso avala acuerdo que pone fin al cierre

Washington.- La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un acuerdo que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia del país, que se prolongó por 43 días tras desacuerdos entre republicanos y demócratas.

La Cámara aprobó el proyecto de ley que el Senado había adelantado el lunes para reabrir el Gobierno con una votación de 222-209, con seis demócratas votando a favor y dos republicanos votando en contra.

La medida será trasladada ahora al Despacho Oval, donde el presidente, Donald Trump, citó a la prensa para firmar el acuerdo ante las cámaras y poner fin al cierre más largo de la historia del país.

Seis demócratas se unieron a los republicanos para aprobar el proyecto de ley. Dos republicanos votaron en contra: representantes Thomas Massie de Kentucky y Greg Steube de Florida.

El bloque duro de demócratas criticó la medida aprobada porque ha dejado fuera la extensión de los subisidios federales de atención médica del Obamacare que expiran en 2025.

La representante demócrata de NY, Alexandria Ocasio-Cortez, aseguró que la Administración Trump actuó con “crueldad” contra estadounidenses. 

Moscú avanza en el sur de Ucrania

SLP

AP

Las fuerzas de Rusia expanden sus esfuerzos para capturar más territorio ucraniano

Israel abre paso de Zikim en Gaza

SLP

EFE

Es el tercer cruce para acceso de ayuda humanitaria

Trump solicita a Israel indulte a B. Netanyahu

SLP

EFE

Fatal autobusazo en Perú

SLP

AP

La unidad de pasajeros choca y cae a un barranco; 37 muertos