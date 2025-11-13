Congreso avala acuerdo que pone fin al cierre

Washington.- La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un acuerdo que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia del país, que se prolongó por 43 días tras desacuerdos entre republicanos y demócratas.

La Cámara aprobó el proyecto de ley que el Senado había adelantado el lunes para reabrir el Gobierno con una votación de 222-209, con seis demócratas votando a favor y dos republicanos votando en contra.

La medida será trasladada ahora al Despacho Oval, donde el presidente, Donald Trump, citó a la prensa para firmar el acuerdo ante las cámaras y poner fin al cierre más largo de la historia del país.

Seis demócratas se unieron a los republicanos para aprobar el proyecto de ley. Dos republicanos votaron en contra: representantes Thomas Massie de Kentucky y Greg Steube de Florida.

El bloque duro de demócratas criticó la medida aprobada porque ha dejado fuera la extensión de los subisidios federales de atención médica del Obamacare que expiran en 2025.

La representante demócrata de NY, Alexandria Ocasio-Cortez, aseguró que la Administración Trump actuó con “crueldad” contra estadounidenses.