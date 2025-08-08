D. Trump, abierto a encuentro con Putin

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que se reuniría con su homólogo ruso incluso si Vladímir Putin no sostiene un encuentro con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski.

Cuando se le preguntó a Trump si Putin necesitaría reunirse con Zelenski para asegurar un encuentro con Estados Unidos, respondió: “No, no lo necesita”.

Sus comentarios se producen horas después de que Putin expresó su esperanza de reunirse con Trump la próxima semana, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos. Pero la Casa Blanca sigue trabajando en los detalles sobre cualquier posible encuentro, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

El anuncio de Putin llegó en la víspera del plazo de la Casa Blanca para que Moscú muestre avances hacia el fin de la guerra en Ucrania o enfrente sanciones económicas adicionales.

Cuando se le preguntó el jueves en la Casa Blanca si mantendría su fecha límite del viernes, Trump dijo que todo depende de Putin: “Vamos a ver qué tiene que decir. Dependerá de él. (Estoy) muy decepcionado”.

El presidente estadounidense también mencionó las muertes que se han registrado en las dos partes en conflicto y agregó: “No me gustan las esperas largas. Creo que es una pena”.

Ucrania teme quedar marginada por las negociaciones directas entre Washington y Moscú, y Zelenski dijo que tuvo conversaciones telefónicas con varios mandatarios europeos el jueves en medio de una intensa actividad diplomática. Los países europeos han prometido apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario para derrotar la invasión de Rusia.

Por su parte, Zelenski dijo que los países europeos también deben participar en la búsqueda de una solución a la guerra en su propio continente.

“Ucrania no tiene miedo de las reuniones y espera el mismo enfoque audaz por parte de Rusia. Es hora de poner fin a la guerra”, añadió el ucraniano.

Un alto el fuego y garantías de seguridad a largo plazo son la prioridad en una posible negociación con Rusia, apuntó en las redes sociales.

Según el mandatario, es fundamental abordar cuestiones cruciales como conseguir una tregua, decidir el formato para una cumbre y ofrecer garantías para la futura protección de Ucrania ante otra posible invasión, una consideración en la que deben participar Estados Unidos y Europa.