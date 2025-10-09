Dan 10 y 8 años a acusados por ataque a Cristina

Buenos Aires, Arg.- Un tribunal argentino condenó el miércoles a penas de diez y ocho años de prisión a dos acusados por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández el 1 de septiembre de 2022 a las puertas de su entonces domicilio en Buenos Aires.

Fernando Sabag Montiel, quien presionó el gatillo de una pistola con la que apuntaba a Fernández mientras ella saludaba a sus partidarios, recibió la pena mayor, mientras que su cómplice y entonces pareja, Brenda Uliarte, fue sentenciada con la menor. Finalmente, el magnicidio del principal dirigente político de Argentina en las últimas dos décadas se frustró porque la bala no salió de la recámara del arma.

En tanto que el tribunal dispuso la absolución de un tercer acusado, Nicolás Carrizo, amigo y jefe de la pareja en un negocio de venta ambulante de algodón de azúcar.

Montiel fue condenado por los delitos de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa y portación de arma de guerra sin la debida autorización legal. Uliarte, en tanto, cumplirá condena como participación necesaria de tentativa de homicidio agravado.

Los fiscales habían solicitado 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte, quienes pueden apelar ante una instancia judicial superior las sentencias recibidas.

El 1 de septiembre de 2022, la entonces vicepresidenta (2019-2023) salió de su auto en las inmediaciones del edificio donde residía en un barrio acomodado de la capital argentina y comenzó a estrechar la mano de una multitud de simpatizantes que la esperaban, cuando Sabag Montiel avanzó con una pistola Bersa calibre 32, le apuntó a unos centímetros de su cara y presionó el gatillo. Se escuchó un clic, pero la bala no salió.