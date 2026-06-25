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De la Espriella, declarado ganador

Por AP

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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De la Espriella, declarado ganador
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      Bogotá, Col.- La autoridad electoral de Colombia declaró el miércoles al conservador Abelardo de la Espriella como presidente electo al vencer en el balotaje al progresista Iván Cepeda, tras un reñido conteo de votos que se mantuvo por unos días al país en la incertidumbre sobre su futuro político.

      El Consejo Nacional Electoral certificó que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.960.166 votos y Cepeda , del oficialista Pacto Histórico, 12.708.312 votos. El conservador aventajó con más de 251.000 votos a su rival.

      Se trata de la segunda votación con la diferencia más estrecha en un balotaje de las últimas tres décadas en Colombia.

      El escrutinio resolvió las decenas de millas de quejas sobre mesas de votación realizadas por Cepeda para que fuesen revisadas en busca de posibles irregularidades y con la esperanza de que el resultado lo favoreciera, dada la estrecha diferencia.

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      El abogado De la Espriella, férreo opositor al presidente saliente Gustavo Petro, logró ser el más votado en la segunda vuelta presidencial de Colombia con su imagen de outsider al margen de los partidos tradicionales y prometiendo mano dura contra los grupos ilegales y narcotraficantes, aumentando la presión militar y dar fin a la política de diálogos de paz de Petro.

      Horas antes de la declaratoria, Cepeda reconoció el triunfo del conservador.

      "He decidido aceptar el resultado... que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente", dijo Cepeda en una conferencia de prensa.

      Agregó que aceptar su derrota "no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves" de la campaña presidencial.

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